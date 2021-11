Hàn Quốc lên kế hoạch đối phó với tình trạng số ca nhiễm COVID-19 có xu hướng gia tăng

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp ngày 3/11 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết trong ngày thứ ba áp dụng kế hoạch từng bước phục hồi đời sống thường nhật, số ca nhiễm COVID-19 mới vượt ngưỡng 2.600 ca trong ngày 2/11, tăng hơn 1.000 ca so với một ngày trước đó. Xu hướng lây nhiễm tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận.Trong tổng số ca nhiễm mới, ca bệnh ở độ tuổi từ 10-19 chiếm hơn 24%, tỷ lệ bệnh nhân độ tuổi trên 60 vẫn đang tăng 4 tuần liên tiếp.Chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra kỳ thi tuyển sinh Đại học tại Hàn Quốc, và ngay sau đó các trường học sẽ cho học sinh đến trường trở lại. Trước tình hình số ca nhiễm có xu hướng tăng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dồn toàn lực để đảm bảo phòng dịch trong trường học cũng như sức khỏe của học sinh.Bộ trưởng Jeon cho biết sẽ bổ sung thêm nhân lực phòng dịch tại trường học đông học sinh, đồng thời mở rộng trạm xét nghiệm di động theo hình thức khuếch đại gen (PCR) tại các trường học ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Ngoài ra, Chính phủ sẽ chuẩn bị tiến tới tiêm chủng mũi bổ sung cho đối tượng là bệnh nhân và nhân sự làm việc tại cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện điều dưỡng đã hoàn tất tiêm mũi hai sau 5 tháng, và tăng cường xét nghiệm PCR đối với các nhân sự làm việc trong các cơ sở này.Mặt khác, Chính phủ quyết định thành lập “Nhóm rà soát đặc biệt liên ngành Chính phủ” gồm 8 Bộ, ngành như Bộ Giáo dục, Bộ Hành chính và an toàn, Cơ quan Cảnh sát quốc gia và chính quyền địa phương, để kiểm tra các trường hợp vi phạm quy tắc phòng dịch tại các cơ sở dễ lây nhiễm bắt đầu từ ngày 3/11.Về việc triển khai hệ thống chứng nhận tiêm phòng và xét nghiệm âm tính với COVID-19, Bộ trưởng Jeon cho biết sẽ tạo điều kiện thuận để người dân có thể được cấp chứng nhận điện tử, hay giấy chứng nhận tại trung tâm y tế quận, huyện và thành phố.