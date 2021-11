Photo : YONHAP News

Tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel dành cho xe tải đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều chủ sở hữu xe tải lâm vào khó khăn, đứng trước nguy cơ phải dừng kinh doanh trong hai, ba ngày tới do không biết đến khi nào mới có thể mua được loại dung dịch này.Tại Hàn Quốc hiện có khoảng 2,15 triệu xe tải chạy bằng dầu diesel, dự kiến sẽ khó có thể hoạt động nếu không có dung dịch xử lý khí thải.Trong ngày 2/11, các ban ngành hữu quan Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đối sách khẩn cấp. Một phương án được nêu ra là tạm thời sử dụng dung dịch xử lý khí thải dùng trong công nghiệp, nhưng phương án này là không khả thi do thành phần hai loại dung dịch khác nhau. Thêm vào đó, hiện dung dịch này trong công nghiệp cũng đang trong tình trạng khan hiếm tương tự.Giải pháp hiệu quả nhất là Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế về xuất khẩu dung dịch xử lý khí thải, nhưng quá trình thảo luận giữa hai bên vẫn đang giậm chân tại chỗ.Nhà nghiên cứu Lee Ji-yeon thuộc công ty chứng khoán Shinyoung cho biết càng tới gần tháng 1 và 2 thì than đá, nguyên liệu sản xuất dung dịch xử lý khí thải, sẽ càng thiếu trầm trọng hơn. Do đó, tình trạng hiện nay sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa trong thời gian tới.97% dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel dùng cho xe ô tô của Hàn Quốc là nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu mặt hàng này để đảm bảo nguồn cung nội địa đã gây ra thiệt hại lớn tới Hàn Quốc. Trong khi đó, Seoul đã ngừng sản xuất mặt hàng này từ 10 năm trước do sự nhập khẩu ồ ạt hàng nước ngoài giá thành rẻ hơn.Nhà nghiên cứu Kim Kyung-hoon thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) chỉ ra rằng các ban ngành Chính phủ cần xây dựng một cơ chế kiểm soát chuỗi cung ứng quốc gia, nhằm quản lý rủi ro chuỗi cung ứng các mặt hàng có liên quan mật thiết tới đời sống, như dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel lần này.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch huy động mọi kênh ngoại giao đa dạng, phối hợp với Chính phủ Trung Quốc để giải quyết tình hình. Chính phủ đang xem xét phương án ưu tiên cung cấp dung dịch xử lý khí thải cho xe cứu hỏa và xe tải thiết yếu nếu tình huống xấu nhất xảy ra.