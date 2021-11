Giá trị mua sắm trực tuyến tháng 9 tăng 17%

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/11 công bố tài liệu "Xu hướng mua sắm trực tuyến". Trong tháng 9, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến đạt 16.215,1 tỷ won (13,72 tỷ USD), tăng 17% so với một năm trước và tăng 2,4% so với tháng 8.Mức tăng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến từng đạt ở ngưỡng 20% từ tháng 3 đến tháng 7 năm nay, sau đó giảm dần, đạt 16,8% vào tháng 8 và 17% tháng 9.Cục Thống kê quốc gia nhận định xu hướng tăng giao dịch trực tuyến đang chậm lại. Tuy nhiên, do thị trường trực tuyến đã mở rộng hơn trước, nếu xét riêng theo giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến thì quy mô tháng 9 là mức cao kỷ lục.Xét theo mặt hàng, giao dịch về dịch vụ du lịch, giao thông tăng 40% so với một năm trước, dịch vụ ăn uống tăng 36,8%. Mức tăng cao này là bởi thời điểm so sánh là tháng 9 năm ngoái, khi nhu cầu du lịch chững lại do bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ hai. Ngoài ra, mặt hàng điện tử gia dụng tăng 22,1%, thời trang tăng 8,4%, thực phẩm tăng 9,8%.Trong giao dịch trực tuyến, giá trị giao dịch mua sắm qua điện thoại đạt 11.737,8 tỷ won (9,93 tỷ USD), tăng 23,9% so với một năm trước, chiếm 72,4% tổng giá trị giao dịch trực tuyến, tăng 4%.Trong quý III, mua sắm trực tiếp từ nước ngoài đạt 1.097,5 tỷ won (928,83 triệu USD), tăng 14,6%. Trong đó, mua sắm từ Trung Quốc tăng 21,2%, Nhật Bản tăng 31,4%. Ngược lại, doanh số bán hàng trực tiếp ra nước ngoài đạt 1.006,2 tỷ won (851,56 triệu USD), giảm 39%. Đặc biệt, doanh thu cửa hàng miễn thuế đạt 795,8 tỷ won (673,5 triệu USD), giảm 43,6%.