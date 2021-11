75,7% dân số Hàn Quốc hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/11, đã có thêm 87.113 người hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người tiêm đủ hai mũi lên 38.895.232 người, tương đương 75,7% dân số. Nếu chỉ tính riêng dân số trên 18 tuổi thì tỷ lệ này đạt 88,1%.Trong ngày 2/11, có 42.176 người đã tiêm mũi một, tổng dân số đã tiêm mũi một đến nay là 41.269.453 người, tương đương 80,4%.Số ca gặp phản ứng phụ sau khi tiêm được báo cáo là 5.898 ca, chủ yếu là các triệu chứng thường gặp như đau cơ, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, buồn nôn.Có 12 ca nghi ngờ tử vong sau khi tiêm chủng, 12 trường hợp nghi ngờ sốc phản vệ và 120 trường hợp có phản ứng nặng như phản ứng liên quan đến thần kinh.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận 2.667 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 2.640 ca phát sinh trong cộng đồng và 27 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới tăng hơn 1.000 ca so với một ngày trước.Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần vừa qua là 2.030 ca, tăng 41% so với một tuần trước. Số ca bệnh nặng phải nhập viện là 378 ca, tăng 31 ca. Đặc biệt, 80% số ca bệnh nặng là người trên 60 tuổi.Thêm 18 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.892 ca, tỷ lệ tử vong là 0,78%.