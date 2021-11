Washington phân tích tình hình triển khai quân sự của Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề cập đến mối quan hệ Trung-Triều trong báo cáo có tiêu đề “Tình hình triển khai quân sự và an ninh bao gồm Trung Quốc” đệ trình lên Quốc hội ngày 3/11 (giờ địa phương).Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đề ra mục tiêu về bán đảo Hàn Quốc là ổn định và phi hạt nhân hóa, sự vắng mặt quân đội Mỹ gần biên giới Trung Quốc. Nhiệm vụ của Bắc Kinh trong việc duy trì ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc là ngăn chặn sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên và tránh đụng độ quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận ưu tiên đối thoại với miền Bắc, bao gồm cả việc đối lại đối thoại Mỹ-Triều.Lầu Năm Góc cũng chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự như huấn luyện phòng thủ đối với Lục quân, Không quân, Hải quân và phòng thủ về chiến tranh hóa học nhằm ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc. Nếu xảy ra tình huống đó, các tướng chỉ huy Trung Quốc có thể đứng ra chỉ đạo, can thiệp vào kế hoạch tác chiến đa dạng. Một trong số đó có thể kể đến như đảm bảo an ninh biên giới Trung-Triều nhằm kiểm soát người tị nạn, rà soát vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc can thiệp bằng quân sự nhằm duy trì vai trò cầu nối, đảm bảo không xảy ra xung đột giữa miền Bắc và các nước khác.Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá mối quan hệ Trung-Triều gần đây có vẻ chững lại. Những quan điểm cố chấp và cực đoan của chính quyền Bình Nhưỡng về dịch COVID-19 đã khiến hoạt động giao lưu ngoại giao với Bắc Kinh bị gián đoạn.