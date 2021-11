Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực sẽ có hiệu lực từ 1/1/2022 tại 10 nước

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 3/11 cho biết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 tại 10 nước bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản, trừ 5 nước khác đã ký kết RCEP trong đó có Hàn Quốc.Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 2/11, New Zealand và Australia ra tuyên bố xác nhận phê chuẩn hiệp định. RCEP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi có ít nhất 6 trên tổng số 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba quốc gia ngoài ASEAN ký phê chuẩn và gửi văn bản này cho Tổng thư ký ASEAN.Trước đó, 6 quốc gia ASEAN là Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam; và ba nước ngoài ASEAN gồm Trung Quốc và Nhật Bản đã phê chuẩn hiệp định. Như vậy, do hai nước New Zealand và Australia gửi bản hiệp định tới Tổng thư ký ASEAN nên đã đủ số lượng các nước phê chuẩn cần thiết để hiệp định có hiệu lực.Ngoài ra, 5 nước là Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Philippines cũng đã ký kết hiệp định song chưa hoàn thành thủ tục phê chuẩn trong nước, nên không nằm trong nước áp dụng RCEP từ ngày 1/1 năm sau.Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/10 đã đệ trình lên Quốc hội đề xuất đồng ý phê chuẩn RCEP.Nếu cả 15 nước ký kết hiệp định đều hoàn tất thủ tục phê chuẩn thì đây sẽ trở thành hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 nước tham gia.RCEP tuy là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) lỏng lẻo về mức độ cắt giảm thuế quan song lại là hiệp định có sự tham gia của các nước ASEAN, thị trường có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Nếu Hàn Quốc phê chuẩn hiệp định này thì đây sẽ là FTA đầu tiên mà có cả ba nước Đông Bắc Á là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cùng tham gia.