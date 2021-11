Ủy ban thuộc Quốc hội làm việc với Netflix về vấn đề chi trả phí sử dụng mạng

Photo : YONHAP News

Trong cuộc gặp với Phó Giám đốc về chính sách cộng đồng của Netflix Dean Garfield ngày 3/11, nghị sĩ Kim Yeung-shik (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông tại Quốc hội đã hối thúc Netflix cải thiện những trách nhiệm cơ bản mà hãng này chưa thực hiện ở thị trường Hàn Quốc như trốn thuế và từ chối trả phí sử dụng mạng phát sinh.Nghị sĩ Kim cũng cho biết việc các doanh nghiệp như Netflix có lượng truy cập cao gây tắc nghẽn mạng internet phải chịu chi phí phát sinh do việc gia tăng lưu lượng mạng là điều hợp lý. Đây cũng là ý kiến được Tổng thống và chính giới Hàn Quốc nhất trí, nên Quốc hội đang thúc đẩy thông qua dự luật sửa đổi liên quan trong nhiệm kỳ.Đáp lại, ông Dean Garfield cho biết Netflix đang trong quá trình kiện tụng với nhà cung cấp viễn thông Hàn Quốc SK Broadband, nhưng không có nghĩa hãng này sẽ không trả bất kỳ chi phí nào. Phía Netflix đang xem xét các giải pháp thay thế như hợp tác kỹ thuật. Hãng cũng đề ra ý kiến rằng dự thảo luật không nên cản trở việc áp dụng công nghệ hiện đại, đề nghị Seoul cân nhắc khi đặt ra mức sử dụng mạng hợp lý và sử dụng hợp lý số tiền đã thu.Trả lời cho vấn đề nhà sản xuất trong nước của bộ phim "Trò chơi con mực" (Squid game) chỉ được hưởng 10% tổng lợi nhuận, bất chấp bộ phim đang tạo nên cơn sốt chưa từng có trên toàn cầu, ông Garfield tiết lộ Netflix đang thảo luận về phương án chi trả bổ sung do phía nhà sản xuất.Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Khoa học công nghệ, thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông thuộc Quốc hội Lee Won-wook sau khi tiếp ông Dean Garfield đã đăng tải một bài viết trên trang mạng xã hội Facebook. Ông Lee nhấn mạnh Netflix phải tích cực đàm phán với nhà cung cấp viễn thông trong nước để nhanh chóng giải quyết vấn đề về chi phí phát sinh do việc gia tăng lưu lượng mạng, nếu không Quốc hội sẽ cưỡng chế áp đặt luật nhằm đảm bảo lợi ích của người dân.Trong một tin liên quan, nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jo Seong-lae đã hủy cuộc gặp với Phó Chủ tịch Netflix vào chiều cùng ngày vì cho rằng hãng này không sẵn sàng thảo luận về vấn đề hiện tại một cách nghiêm túc và cởi mở.