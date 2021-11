Mỹ nhấn mạnh duy trì cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trung Quốc và Nga gần đây đã trình Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết có nội dung kêu gọi nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng cần tiếp tục duy trì lệnh cấm vận của Liên hợp quốc với miền Bắc.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4/11 (giờ địa phương) nhấn mạnh Washington vẫn đang tập trung vào cơ chế cấm vận với Bình Nhưỡng.Ông Price phát biểu Mỹ vẫn đang duy trì các lệnh cấm vận với miền Bắc. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là nhằm mục đích ngăn chặn Bắc Triều Tiên nhập vật tư, công nghệ để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo nguy hiểm một cách trái phép.Ông Price từ chối đề cập tới công việc nội bộ của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhưng bày tỏ lập trường phản đối rõ ràng việc Nga và Trung Quốc trình dự thảo nghị quyết yêu cầu cộng đồng quốc tế nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên gần đây.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định lập trường là tuyệt đối không có ý đồ thù địch, theo đuổi ngoại giao nghiêm túc và bền vững với miền Bắc.Ông Price nói thêm Mỹ đang hợp tác cùng các nước đồng minh và đối tác nhằm hỗ trợ nhân đạo cho người dân Bắc Triều Tiên. Nội dung này được phân tích là nhằm đáp lại việc Trung Quốc và Nga nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn về kinh tế, nên phải dỡ bỏ cấm vận vì đời sống người dân miền Bắc.Gần đây, dư luận quốc tế có nhiều ý kiến cho rằng cần nới lỏng cấm vận với Bình Nhưỡng do người dân nước này đang gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc thảo luận vẫn còn bị hạn chế do miền Bắc chưa đồng ý nối lại đối thoại.