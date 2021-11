Hơn 40 nước gồm Hàn Quốc ký thỏa thuận từng bước loại bỏ điện than

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra tại Glasgow (Anh), hơn 40 nước trong đó có các nước tiêu thụ than đá lớn như Hàn Quốc, Canada, Ba Lan, Ukraina, Việt Nam, đã ký tên vào thỏa thuận loại bỏ dần phát điện bằng than đá.Đặc biệt, Chính phủ Anh cho biết có 18 nước như Ba Lan, Việt Nam và Chile, lần đầu tiên tham gia vào chính sách loại bỏ dần điện than.Theo nội dung thỏa thuận, các nước tham gia nhất trí dừng ngay đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện mới trong và ngoài nước, đẩy nhanh áp dụng năng lượng sạch.Các bên cũng nhất trí từng bước giảm tỷ trọng điện than, các nước phát triển thì dừng toàn bộ phát điện bằng than đá vào những năm 2030, các nước đang phát triển là vào những năm 2040.Một số tổ chức dân sự chỉ trích rằng thời điểm từng bước loại bỏ điện than như trên là quá muộn nếu xét tới tính cấp thiết của vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay. Ngoài ra, tuyên bố bị chỉ ra là còn hạn chế do một loạt nước lớn tiêu thụ nhiều than đá như Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ đều không tham gia.Tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" (Greenpeace) chỉ ra rằng nội dung của tuyên bố này còn nhiều thiếu sót để có thể đạt được mục tiêu giảm lượng sử dụng năng lượng hóa thạch. "Tài liệu nhỏ" này ngược lại sẽ khiến các nước có được quyền tự quyết rất lớn về thời điểm dừng phát điện than đá.Cũng tại hội nghị, hơn 20 quốc gia đã cam kết dừng tài trợ tài chính công cho các dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên tại nước ngoài không có thiết bị giảm thải carbon cho tới cuối năm sau.