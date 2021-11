Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 5/11 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ 2-4/11 với 1.000 người dân trên 18 tuổi.Kết quả là có 57% người dân được hỏi ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của đảng đối lập đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau để thay đổi chính quyền. 33% người dân hy vọng ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sẽ giành chiến thắng để duy trì chính quyền đương nhiệm. 11% không đưa ra câu trả lời.Tỷ lệ người dân ủng hộ thay đổi chính quyền trong kết quả thăm dò lần này tăng 5% so với một tháng trước, trong khi tỷ lệ ủng hộ duy trì chính quyền giảm 2%. Chênh lệch giữa hai ý kiến là 24%, cao nhất kể từ sau khi Viện Gallup tiến hành nội dung thăm dò liên quan từ tháng 8 năm ngoái.26% cử tri được hỏi ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống vào năm sau. Tiếp theo là cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol (24%), nghị sĩ Hong Jun-pyo của đảng Sức mạnh quốc dân (15%), cựu nghị sĩ Yoo Seung-min đảng Sức mạnh quốc dân (3%). Các ứng cử viên còn lại là cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon, nghị sĩ Sim Sang-jung đảng Công lý và Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo đạt tỷ lệ ủng hộ 2%.Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon Seok-yeol tăng 4% và nghị sĩ Hong Jun-pyo tăng 3% so với kết quả thăm dò một tháng trước.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đạt 38%, cao nhất kể từ sau tháng 4/2016, tăng 1% so với một tuần trước. Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành là 30%, giảm 3%.37% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giữ nguyên so với tuần trước. 56% đưa ra đánh giá ngược lại, tăng 1%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).