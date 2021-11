Cán cân vãng lai tháng 9 thặng dư 10 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/11 công bố cán cân vãng lai tháng 9 đạt thặng dư 10,07 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 17 tháng liên tiếp từ tháng 5 năm ngoái, nhưng quy mô thặng dư giảm 270 triệu USD so với một năm trước.Thặng dư cán cân thương mại hàng hóa đạt 945 triệu USD, giảm 2,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, do xuất khẩu và nhập khẩu cùng tăng, nhưng nhập khẩu có mức tăng cao hơn. Trong tháng 9, xuất khẩu đạt 56,44 tỷ USD, tăng 14,5%; nhập khẩu đạt 46,98 tỷ USD, tăng 26,3%.Cán cân dịch vụ thâm hụt 20 triệu USD, quy mô thâm hụt giảm tới 2,06 tỷ USD so với tháng 9 năm ngoái. Trong cán cân dịch vụ, cán cân vận tải thặng dư 2,06 tỷ USD, cao hơn nhiều so với quy mô thặng dư 290 triệu USD một năm trước, và là mức cao kỷ lục.Tuy nhiên, cán cân du lịch thâm hụt 470 triệu USD, cao hơn quy mô thâm hụt một năm trước là 380 triệu USD.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 750 triệu USD, tăng 60 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cán cân thu nhập từ cổ tức chuyển từ thâm hụt 80 triệu USD trong năm ngoái lên thặng dư 10 triệu USD trong năm nay.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, thể hiện sự ra vào của dòng vốn, tăng 9,78 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,35 tỷ USD, nhưng đầu tư của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 340 triệu USD.Về đầu tư chứng khoán, đầu tư của người Hàn tại nước ngoài tăng 7,76 tỷ USD, của người nước ngoài tại Hàn Quốc tăng 7,83 tỷ USD.