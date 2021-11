42% dân số Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng

Photo : YONHAP News

Theo “Báo cáo lương thực và nông nghiệp thế giới 2021” do Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố ngày 4/11 (giờ địa phương), trong giai đoạn 2018-2020 có khoảng 10,9 triệu người dân Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, tương đương 42,4% dân số nước này; cao hơn rất nhiều so với mức bình quân 8,9% của toàn thế giới, 8,2% ở châu Á và 19% của châu Phi.Các quốc gia có tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng cao hơn miền Bắc là Somalia (59,5%), Cộng hòa Trung Phi (48,2%), Haiti (46,8%), Madagascar (43,2%) và Yemen (45,4%). Tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng ở Rwanda và Ethiopia lần lượt là 35,2% và 16,2%. Đây là hai quốc gia nghèo nhất ở châu Phi nhưng lại có tỷ lệ dân số duy dinh dưỡng thấp hơn Bắc Triều Tiên.Tình trạng suy dinh dưỡng ở miền Bắc ngày càng nghiêm trọng. Tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng ở Bắc Triều Tiên năm 2000-2002 là 35,7%, năm 2004-2006 là 33,8%, năm 2009-2011 là 42,6%, năm 2013-2015 là 40,6%, năm 2015-2017 là 41,2%, năm 2016-2018 là 24,9%, năm 2017-2019 là 42,6%.Lượng calo tiêu thụ hàng ngày của người dân Bắc Triều Tiên năm 2018-2020 là 2.075 kcal, ít hơn gần 30% so với mức trung bình của thế giới (2.950 kcal). Điều này có nghĩa là người dân miền Bắc tiêu thụ ít hơn 40,1% lượng calo mỗi ngày so với người dân Hàn Quốc (3.465 kcal).Như vậy, mức tiêu thụ bình quân thích hợp của người dân Bắc Triều Tiên chỉ đạt 86% so với lượng calo cần thiết mỗi ngày. Con số này của bình quân toàn thế giới là 124%. Theo báo cáo, chỉ có hai nước có tình trạng lượng tiêu thụ calo tồi tệ hơn miền Bắc là Somalia (79%) và Zimbabwe (79%). Chỉ số này ở Hàn Quốc là 141%.