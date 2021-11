Việt Nam quay lại ngưỡng 7.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế Việt Nam ngày 7/11 cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới phát sinh trong ngày 5-6/11 lần lượt là 7.487 ca và 7.480 ca, lần đầu vượt ngưỡng 7.000 ca kể từ sau ngày 30/9.Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã giảm xuống 2.939 ca trong ngày 12/10, nhưng đã tiếp tục tăng trở lại sau khi Chính phủ quyết định nới lỏng quy định phòng dịch, nối lại hoạt động kinh doanh của cửa hàng và cho phép các hoạt động ngoài trời.Trong ngày 6/11, số ca nhiễm phát sinh chủ yếu ở các địa phương phía Nam; cụ thể, tỉnh Đồng Nai có 1.085 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 986 ca, tỉnh Bình Dương 921 ca, tỉnh An Giang 490 ca, tỉnh Kiên Giang 475 ca. Nguyên nhân được phân tích là do sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, một bộ phận lớn người dân di chuyển về quê hoặc đến các địa phương khác khiến cho làn sóng lây nhiễm tái bùng phát.Trước tình trạng này, có lo ngại cho rằng Việt Nam sẽ tạm hoãn kế hoạch “With COVID-19”, còn gọi là “trang trải cuộc sống cùng đại dịch”.Chính quyền Hà Nội đã tạm ngừng kế hoạch cho học sinh đến trường vào ngày 8/11. Đã hơn 6 tháng nay kể từ ngày 4/5, học sinh trường học các cấp ở Thủ đô Hà Nội đã phải học trực tuyến. Phụ huynh lo ngại tình trang này có thể sẽ tiếp tục kéo dài.Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam vẫn chưa có động thái thực hiện lại các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ như phong tỏa toàn bộ thành phố.Đại diện Hội người Hàn tại Việt Nam cho biết khó có thể thực biện pháp phòng dịch cứng rắn như phong tỏa thành phố trong thời gian dài bởi sẽ khiến nền kinh tế trì trệ. Do đó số ca nhiễm có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới.Mặt khác, đến nay Việt Nam đã tiêm chủng mũi một cho khoảng 60,3 triệu người và 28,1 triệu người đã hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trên tổng số 96 triệu dân.