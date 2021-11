Xúc tiến trao “Học bổng Baemin Kim Bong-jin” cho du học sinh Việt Nam

Photo : YONHAP News

Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt ngày 7/11 thông báo xúc tiến “Học bổng Baemin Kim Bong-jin” quy mô 100 triệu won (84.409 USD) do ông Kim Bong-jin, Tổng Giám đốc hãng Woowa Brothers (Woowa Brothers Corp) hiện đang vận hành ứng dụng đặt đồ ăn nhanh "Baedal Minjok", quyên góp.Năm 2018, khi đến Thủ đô Hà Nội để mở chi nhánh, ông Kim Bong-jin đã gặp gỡ các nhân sự của Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt và ủng hộ 50 triệu won (42.204 USD) sau khi nghe tin về hoạt động của trung tâm.Phía Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt đã dùng số tiền này để trao học bổng giúp đỡ du học sinh Việt Nam ổn định cuộc sống giai đoạn đầu sau khi đến Hàn Quốc.Đầu năm nay, ông Kim tiếp tục quyên góp thêm 100 triệu won sau khi biết số tiền ban đầu đã được trao tặng hết.Tháng 2 vừa qua, ông Kim Bong-jin đã trở thành người quyên góp thứ 219 của quỹ từ thiện toàn cầu "The Giving Pledg". Ông có mong muốn ủng hộ một nửa tài sản của mình cho xã hội.Học bổng Baemin Kim Bong-jin được trao cho du sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao học tại Hàn Quốc, sinh viên Khoa tiếng Hàn tại trường Đại học Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên).Du học sinh Việt Nam đang theo học trường đại học tại Hàn Quốc sẽ nhận học bổng trong vòng 6 tháng nếu tham gia dạy tiếng Hàn trực tuyến cho học sinh tiểu học tại Việt Nam.Bộ Giáo dục Việt Nam tháng 2 vừa qua đã chỉ định tiếng Hàn là môn ngoại ngữ chính thức, đưa vào giảng dạy từ lớp 3. Do đó đối tượng nhận học bổng được mở rộng sang du học sinh giảng dạy tiếng Hàn cho học sinh cấp I.Trung tâm Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt đang tiếng hành phỏng vấn những du học sinh có nhu cầu nhận học bổng, sau đó xác định danh sách cuối cùng và tổ chức hội thảo vào tháng tới.Học bổng tùy thuộc vào số tiết giảng và học vị của du học sinh. Quy mô học bổng khoảng 2 triệu won (1.688 USD)/học kỳ và dự kiến sẽ được trao vào đầu năm 2022.Đại diện Trung tâm giao lưu văn hóa Hàn-Việt cho biết quỹ học bổng được xúc tiến sau khi cân nhắc đến việc cử giáo viên tiếng Hàn tới Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc gặp khó khăn về kinh tế do khó tìm kiếm việc làm trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng.Tính đến năm ngoái, có 153.000 du học sinh đến Hàn Quốc, trong đó có 38.300 du học sinh Việt Nam.