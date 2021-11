Số hành khách bay quốc tế tại Hàn Quốc trong tháng 10 tăng nhẹ

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của cổng thông tin hàng không thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 7/11, số lượng hành khách đi chuyến quốc tế tại các sân bay nội địa trong tháng 10 đạt 303.000 người, tăng nhẹ so với mức 291.000 người của tháng 9.Số lượng hành khách trên các chuyến bay quốc tế đã tăng liên tục từ hơn 200.000 người/tháng vào đầu năm. Đặc biệt, số du khách trên các chuyến bay đến các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng như Saipan, Guam có xu hướng gia tăng.Hành khách bay chuyến Incheon-Saipan tăng 178,5%, từ 1.400 khách trong tháng 9 lên 3.900 khách vào tháng 10; chuyến Incheon-Guam tăng từ 2.100 khách lên 2.700 khách, tương đương 28,5%.Du khách đi đảo Saipan tăng nhờ hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) ký kết với Hàn Quốc, cho phép khách du lịch giữa các quốc gia được miễn cách ly.Cùng với kế hoạch từng bước khôi phục đời sống thường nhật của Chính phủ, các hãng hàng không trong nước đang tiếp tục hoặc chuẩn bị vận hành các đường bay quốc tế như đến đảo Guam, Saipan, Hawaii (Mỹ).Trong tháng 11, Hãng hàng không quốc gia Korean Air sẽ vận hành tuyến đi Hawaii, thành phố Sydney (Australia), Auckland (New Zealand). Asiana Airlines sẽ khai thác đường bay đi đảo Guam với tần suất hai lần/tuần vào tháng 12 và đang xem xét vận hành tuyến đi đảo Hawaii vào tháng tới.Air Seoul sẽ nối lại đường bay đi đảo Guam vào tháng 12. T’way trước đó mở lại đường bay Incheon-Saipan và Incheon-Guam từ tháng 7. Jeju Air nối lại đường bay Incheon-Guam cho mục đích du lịch từ ngày 25/11, vận hành định kỳ đường bay đi Saipan từ tháng 7 và máy bay thuê bao đi Chiangmai (Thái Lan) trong tháng này.Số hành khách đi chuyến nội địa trong tháng 10 đạt 3.281.000 người, con số cao kỷ lục trong số các tháng của năm nay. Một quan chức trong ngành hàng không cho biết vẫn chưa thể khẳng định rằng ngành hàng không đã bắt đầu phục hồi. Ngay cả khi các hãng bắt đầu nối lại các chuyến bay, số lượng chuyến sẽ vẫn ít nên phải mất một thời gian nữa thì ngành mới có thể cải thiện được thành tích.