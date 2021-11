Kết hôn đa văn hóa ở Hàn Quốc giảm 34,6% do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo “Thống kê biến động dân số đa văn hóa năm 2020” công bố ngày 8/11 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, số cặp kết hôn đa văn hóa trong năm ngoái là 16.177 cặp, giảm 8.544 cặp (34,6%) so với năm 2019.Sau khi ghi nhận xu hướng tăng liên tục trong ba năm, từ 21.900 cặp trong năm 2017 lên 24.700 cặp trong năm 2019, đây là lần đầu tiên số cặp kết hôn đa văn hóa giảm xuống dưới 20.000 cặp kể từ khi thực hiện thống kê liên quan năm 2008.Cục Thống kê quốc gia giải thích nguyên nhân số cặp vợ chồng gia đình đa văn hóa giảm trong năm ngoái là do dịch COVID-19 bùng phát khiến việc di chuyển giữa các nước giảm mạnh.Tỷ lệ số cặp vợ chồng đa văn hóa đăng ký kết hôn chiếm 7,6% trong năm 2019 đã giảm xuống còn 2,7% trong năm 2020.Kết hôn đa văn hóa giữa người Hàn Quốc với vợ là người nước ngoài chiếm 66,4%, chồng là người nước ngoài 18,7%, trường hợp có vợ hoặc chồng đã nhập tịch là 14,9%.Độ tuổi kết hôn bình quân lần đầu trong kết hôn đa văn hóa đối với người chồng là 36 tuổi, giảm 0,8 tuổi so với một năm trước; và đối với người vợ là 29,2 tuổi, tăng 0,8 tuổi so với năm 2019.Xét theo quốc tịch, trường hợp vợ là người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với 23,5%, tiếp sau đó là vợ người Trung Quốc (21,7%) và Thái Lan (10,7%).Số vụ ly hôn trong gia đình đa văn hóa là 8.685 vụ, giảm 1.183 vụ (12%) so với năm 2019, chiếm 8,2% trong tổng số các vụ ly hôn ở Hàn Quốc, giảm 0,7%.Thời gian hôn nhân trung bình của gia đình đa văn hóa ly hôn là 8,9 năm, lâu hơn 4,2 năm so với chỉ số này ở năm 2010. Số trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa năm 2020 là 16.421 trẻ, giảm 1.518 trẻ so với năm 2019. Tỷ trọng trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa so với toàn bộ số trẻ sinh ra ở Hàn Quốc là 6%. Độ tuổi sinh con trung bình ở gia đình đa văn hóa là 30,7 tuổi, tăng 2,7 tuổi so với năm 2018 (28 tuổi). Quốc tịch người mẹ chiếm nhiều nhất là Việt Nam với 38,8%, tiếp theo là Trung Quốc 17,7% và Philippines 6%.