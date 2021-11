Seoul thảo luận phương án ứng phó yêu cầu cung cấp tài liệu chíp bán dẫn của Washington

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị chiến lược kinh tế an ninh đối ngoại do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc chủ trì ngày 7/11, Chính phủ Hàn Quốc đã rà soát phương án ứng phó cuối cùng liên quan đến việc Mỹ đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp tài liệu về chíp bán dẫn.Chính phủ nhấn mạnh đã và đang tiếp tục thảo luận, truyền đạt lập trường của Seoul cho Washington. Sau hạn nộp tài liệu về chíp bán dẫn vào ngày 8/11 (theo giờ Mỹ), Chính phủ có kế hoạch củng cố mối quan hệ đối tác hợp tác mạng lưới cung ứng chíp bán dẫn Hàn-Mỹ thông qua trao đổi cấp cao với phía Washington.Chính phủ Mỹ ngày 24/9 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp chíp bán dẫn toàn cầu, yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp bản khảo sát chứa thông tin về chuỗi cung ứng, như tồn kho, đơn hàng chíp bán dẫn, trong vòng 45 ngày. Bản khảo sát này có 26 câu hỏi, từ các thông tin thông thường cho tới các câu hỏi can thiệp vào nội bộ công ty. Trước yêu cầu này, giới doanh nghiệp chíp bán dẫn trong nước bày tỏ lo ngại về nguy cơ rò rỉ bí mật kinh doanh.Được biết, các công ty chíp bán dẫn trong nước như hãng điện tử Samsung là SK Hynix vẫn chưa nộp và đang xem xét tài liệu.Mặt khác, Hội nghị thượng đỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu đã được tổ chức trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Ý gần đây. Trong cuộc họp hôm 7/11, Chính phủ cũng đã thảo luận về kết quả của hội nghị này cũng như phương hướng đối phó trong tương lai.Chính phủ có kế hoạch lập phương án xây dựng năng lực phục hồi chuỗi cung ứng lâu dài, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc họp đa phương liên quan đến mạng lưới cung ứng trong thời gian tới thông qua sự hợp tác của các nước lớn.