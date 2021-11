Xu hướng phục hồi ngành chế tạo co hẹp do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 11" công bố ngày 7/11, nhận định xu hướng phục hồi ngành chế tạo trong nước đã bị co hẹp do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.Đặc biệt, KDI dẫn chứng về ngành công nghiệp ô tô, khi sản xuất và sản lượng xuất xưởng đã giảm mạnh. Tỷ lệ vận hành bình quân của ngành tô tô trong tháng 9 đạt 77%, giảm mạnh so với một tháng trước là 87,3%. Tỷ lệ xuất xưởng giảm từ 5,4% xuống -21%.Tỷ lệ vận hành toàn bộ ngành chế tạo đạt 73,5%, giảm 0,6% so với một tháng trước. Tỷ lệ xuất xưởng cũng giảm mạnh từ 6,4% xuống -5,6%.Ngược lại, KDI nhận định ngành dịch vụ sẽ tăng trở lại do Chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Trong tháng 9, một số biện pháp phòng dịch đã được nới lỏng, nên sản xuất và tuyển dụng ngành dịch vụ, tập trung vào các ngành tiếp xúc trực tiếp như nhà hàng, quán cà phê, đã được cải thiện. Tiêu dùng cũng đang trên đà tăng nhờ khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp từ Chính phủ.Trên thực tế, sản xuất ngành dịch vụ tháng 9 vừa qua đã tăng 3,3%, trái ngược với ngành chế tạo và khai khoáng giảm 1,8%. Doanh số bán lẻ trong tháng 9 tăng 3,7%. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 10 đạt 106,8 điểm, tăng 3 điểm so với tháng trước.Về vật giá, KDI nhận định vật giá đang tạm thời tăng mạnh. Nhưng với giá nguyên vật liệu thì mức tăng chủ yếu do giá dầu và giá kim loại dùng trong ngành công nghiệp leo thang. Ngoài ra, giá xuất khẩu cũng có mức tăng mạnh, nhưng mức tăng sản lượng lại đang có dấu hiệu chững lại.KDI nhận định nền kinh tế sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục trong thời gian tới, tập trung vào lĩnh vực tiêu thụ nội địa, trong bối cảnh Hàn Quốc từng bước khôi phục đời sống thường nhật, điều chỉnh mạnh các biện pháp phòng dịch.