Hàn Quốc nhập 200 tấn dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel từ Việt Nam vào tuần sau

Photo : KBS News

Sáng ngày 8/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon đã chủ trì cuộc họp chung giữa các ban ngành hữu quan về đối phó với tình hình cung cầu dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel.Các quan chức thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Môi trường, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Hành chính và an toàn đã thảo luận cụ thể về những nội dung đã được quyết định trong "Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại lần hai" do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki chủ trì ngày 7/11.Trước tiên, Chính phủ Hàn Quốc nhận định điều quan trọng nhất hiện tại là phải đảm bảo được nguồn nhập khẩu dung dịch từ nước ngoài. Seoul đang đề nghị Chính phủ Trung Quốc thông quan nhanh các đơn hàng nhập khẩu mà doanh nghiệp trong nước đã ký kết hợp đồngCùng với đó, Chính phủ đang xúc tiến nhập gấp dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel từ các nước khác. Trong tuần sau, Hàn Quốc sẽ nhập 200 tấn dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel dành cho xe ô tô từ Việt Nam, đồng thời tiếp tục thảo luận với các nước khác để nhập khẩu khoảng 10.000 tấn dung dịch.Seoul sẽ nhập khẩu 27.000 lít dung dịch từ Australia, tăng thêm 7.000 lít so với kế hoạch nhập khẩu ban đầu.Để đảm bảo giá nhập khẩu không bị tăng cao, Chính phủ dự kiến sẽ hạ thuế nhập khẩu, từ mức 5-6,5% như hiện nay xuống 0%.Chính phủ có kế hoạch lập 31 nhóm giám sát trên phạm vi toàn quốc do Bộ Môi trường quản lý, để tiến hành xử lý nghiêm các hành vi thu gom, tích trữ dung dịch.Thứ trưởng Lee Eog-weon nhấn mạnh việc các ban ngành hữu quan cùng hợp lực đối phó nhằm ổn định cung cầu dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel trong thời điểm hiện nay là hết sức quan trọng. Mỗi ban ngành cần đề cao cảnh giác, lập đối sách ở những lĩnh vực liên quan, dốc toàn lực tháo gỡ vướng mắc.