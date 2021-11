IMF: Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Hàn Quốc tăng nhanh nhất trong 35 nước phát triển

Photo : YONHAP News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 8/11 công bố báo cáo "Giám sát tài chính" (Fiscal Monitor), dự báo sau 5 năm nữa, tức vào năm 2026, nợ quốc gia của Hàn Quốc sẽ chiếm 66,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn 15,4% so với tỷ lệ tính tới cuối năm nay là 51,3%.Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP là một khái niệm dùng để so sánh về nợ của một quốc gia trên quy mô kinh tế. Tỷ lệ nợ so với quy mô kinh tế càng cao thì có nghĩa là xếp hạng tín nhiệm của quốc gia đó bị giảm đi.Mức tăng 15,4% của Hàn Quốc là mức tăng cao nhất trong số 35 nước được IMF phân loại là nước phát triển. Tỷ lệ nợ bình quân của 35 nước này được dự báo giảm từ 121,6% xuống 118,6% sau 5 năm nữa. Tỷ lệ nợ quốc gia của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trên GDP được dự báo sẽ giảm 3,2%, từ 139% xuống 135,8%. Nước đứng thứ hai sau Hàn Quốc về mức độ tăng là Séc 8,7%, thứ ba là Bỉ 6,3%, thứ tư là Singapore 6%, Hong Kong 3,8%. Như vậy, chỉ duy nhất Hàn Quốc có tốc độ tăng nợ quốc gia trên GDP ở ngưỡng 10%.Các chuyên gia lo ngại rằng xét trên quan điểm dài hạn, nợ quốc gia của Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng do số người nộp thuế giảm vì tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, trong khi tầng lớp được hưởng lợi từ thuế lại gia tăng.Trong Triển vọng tài chính dài hạn công bố năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc dự báo tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP vào năm 2060 sẽ tăng lên lên tối đa 81%. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quốc quốc gia của Hàn Quốc trên GDP năm nay là 51,3%, thấp thứ 25 trong số 35 nước. Mặc dù tỷ lệ nợ đang tăng nhanh nhưng vẫn ở mức thấp so với các nước khác.