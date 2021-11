Số ca nhiễm COVID-19 nặng tăng mạnh trong vòng hơn hai tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 9/11, Hàn Quốc ghi nhận 1.715 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp dưới 2.000 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm trong cuối tuần giảm. Tuy nhiên, quy mô số ca nhiễm mới vẫn tăng hơn 100 ca so với một tuần trước đó.Số bệnh nhân nặng tăng thêm 16 ca, thành 425 ca, cao nhất trong vòng hơn 70 ngày qua kể từ cuối tháng 8. Đặc biệt, hơn 80% số ca nặng là người trên 60 tuổi. Hàn Quốc ghi nhận thêm 18 ca tử vong do COVID-19, tất cả đều đã trên 60 tuổi.Tính đến hết ngày 8/11, tỷ lệ dân số đã hoàn thành tiêm chủng đạt 76,9%. 81,1% dân số đã tiêm mũi một vắc-xin.Cơ quan phòng dịch cho biết với người trên 60 tuổi, hiệu quả miễn dịch của vắc-xin giảm đi rõ rệt sau 5 tháng kể từ ngày hoàn tất tiêm phòng, đề nghị người dân tích cực tham gia tiêm mũi bổ sung. Hiện tại, Hàn Quốc đang tiêm mũi bổ sung cho hơn 1,4 triệu người đã tiêm vắc-xin Janssen. Từ ngày 10/11, người sống và làm việc tại các bệnh viện điều dưỡng sẽ bắt đầu được tiêm mũi bổ sung.Hệ số lây nhiễm đang có chiều hướng tăng ba tuần liên tiếp, có nghĩa dịch bệnh sẽ còn lây lan mạnh hơn trong thời gian tới. Chính phủ dự kiến sẽ tăng cường nguồn lực xét nghiệm, chuẩn bị đối phó với xu hướng tăng vọt số ca nhiễm mới.Tính tới 5 giờ chiều ngày 8/11, công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng đạt 55,1%, công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm đạt 59,1%.