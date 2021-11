Ứng cử viên Tổng thống của đảng đối lập nhận được sự ủng hộ nhiều nhất từ cử tri

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 8/11 đã công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận tiến hành trong ba ngày từ ngày 5/-7/11, sau khi đảng đối lập Sức mạnh quốc dân công bố ứng cử viên của đảng này tranh cử chức Tổng thống thứ XX vào năm sau là cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Suk-yeol. Đây là cuộc thăm dò dư luận đầu tiên sau khi đảng đối lập và đảng cầm quyền công bố ứng cử viên đại diện tranh cử Tổng thống.Kết quả cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung là 28,6%, thấp hơn 6% so với tỷ lệ ủng hộ 34,6% đối với ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol. Tỷ lệ ủng hộ bà Sim Sang-jung đảng Công lý là 4,4% và ông Ahn Cheol-soo Đảng vì Quốc dân là 4,8%.So với kết quả thăm dò ý kiến 10 ngày trước của KBS, ngoài ứng cử viên Yoon, tỷ lệ ủng hộ của tất cả các ứng cử viên còn lại đều giảm.Cử tri độ tuổi 40 có xu hướng ủng hộ ứng cử viên Lee Jae-myung, trong khi ứng cử viên Yoon Suk-yeol nhận được nhiều ủng hộ từ cử tri độ tuổi trên 60.Tỷ lệ cử tri “án binh bất động” không ủng hộ phe nào rơi vào khoảng 23%, chủ yếu là người dưới 39 tuổi. Có thể thấy, ứng cử viên Lee và Yoon đều không nhận được ủng hộ từ cử tri nhóm 20 và 30 tuổi. Cứ 10 người thì ba người trả lời có thể thay đổi ứng cử viên Tổng thống mà họ ủng hộ. Hơn 50% cử tri dưới 20 tuổi và nhóm 30 tuổi cho rằng có thể sẽ đổi ứng cử viên Tổng thống ủng hộ. Do đó, số phiếu của nhóm cử tri này có thể là biến số thay đổi cục diện bầu cử.70% cử tri ủng hộ ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol trả lời vẫn sẽ ủng hộ, song tỷ lệ cử tri tiếp tục ủng hộ ứng cử viên Sim Sang-jung và Ahn Cheol-soo có dấu hiệu giảm nhẹ.Về việc hợp nhất ứng cử viên Tổng thống của một đảng, biến số được cho là có thể làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử. 46,3% người được hỏi cho rằng cần hợp nhất ứng cử viên Tổng thống của phe tiến bộ, ngược lại 52,7% trả lời cần hợp nhất ứng cử viên Tống thống của phe bảo thủ.Cả 4 ứng cử viên đều có tỷ lệ “không thiện cảm” vượt quá 50%; trong đó, cao nhất là ứng cử viên Ahn Cheol-soo với 70%.Cuộc khảo sát lần này do Viện nghiên cứu Hàn Quốc thực hiện theo sự ủy thác của đài KBS đối với 1.000 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, theo phương thức phỏng vấn qua điện thoại. Tỷ lệ trả lời đạt 24,3%. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%. Nội dung cụ thể được đăng tải trên trang chủ Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS).