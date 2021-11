Tỷ lệ ca nhiễm COVID-19 mới ở nhóm 13-17 tuổi tại Hàn Quốc tăng cao

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/11 cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới ở mọi nhóm tuổi trong tuần đầu tháng 11 đều tăng so với tuần trước, đặc biệt là nhóm dưới 19 tuổi và trên 60 tuổi.Ở nhóm từ 13-17 tuổi, số ca nhiễm bình quân mỗi ngày trong tuần qua ở mức cao 8,5 ca/100.000 dân.Xét về số lượng ca nhiễm mới dưới 18 tuổi phát sinh trong nước, số ca nhiễm trong tuần thứ ba của tháng 10 ở ngưỡng 1.900 ca, tuần thứ 4 tháng 10 tăng lên hơn 2.800 ca, và tuần đầu tháng 11 tăng lên ngưỡng 3.300 ca. Tỷ lệ ca nhiễm dưới 18 tuổi trên tổng số ca nhiễm mới trong ba tuần gần đây đạt lần lượt là 21,3%, 23,9% và 22,6%; duy trì ở ngưỡng 20%.Trong số 166 vụ lây nhiễm tập thể trong hai tuần trở lại đây, có 47 vụ xảy ra ở các cơ sở giáo dục, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cơ quan phòng dịch cho biết con đường lây nhiễm chính ở nhóm dưới 18 tuổi chủ yếu là trường học, quán net, quán karaoke, do các em học sinh không tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch, như không đeo khẩu trang trong trường học.Số ca nhiễm trên 60 tuổi cũng có chiều hướng tăng. Tỷ lệ phát sinh ca nhiễm ngoài 60 tuổi trên 100.000 dân trong tuần trước đã tăng gấp 1,5 lần so với tuần thứ 4 tháng 10. Cụ thể, tỷ lệ này ở nhóm trên 60 tuổi là 5%, nhóm ngoài 70 tuổi là 4,5%, nhóm ngoài 80 tuổi là 6,2%.Trong tuần trước, có 289 ca bệnh nặng là bệnh nhân trên 60 tuổi, chiếm khoảng 80% tổng số bệnh nhân nặng. Số ca tử vong ở nhóm tuổi này là 122 ca, chiếm nhiều nhất (96%).