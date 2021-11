Số ca nhiễm COVID-19 mới quay lại ngưỡng 2.000 ca sau ba ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 10/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2.425 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 2.409 ca lây nhiễm cộng đồng và 16 ca ngoại nhập.Số ca có tình trạng bệnh nặng là 460 ca, tăng 35 ca so với một ngày trước. Số ca phải nhập viện điều trị trong ngày 9/11 là 508 ca, tăng 120 ca so với ngày hôm trước (338 ca).Thêm 14 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong đến nay lên 3.012 ca, tỷ lệ tử vong là 0,78%.Tính đến 5 giờ chiều ngày 9/11, công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng đạt là 57,2%, công suất vận hành giường bệnh tại bệnh viên chuyên về bệnh truyền nhiễm là 59%.Trong ngày 9/11, số người hoàn tất tiêm chủng tăng thêm 125.011 người, nâng tổng số người đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin COVID-19 lên 39.626.034 người, tương đương 77,2% dân số. Nếu loại trừ dân số dưới 18 tuổi thì tỷ lệ này đạt 89,6%.Số người tiêm phòng mũi một là 45.537 người, nâng tổng số người đã tiêm phòng ít nhất một mũi đến này đạt 81,2% và 92,7% nếu chỉ tính dân số trên 18 tuổi.Trong hai ngày qua, có 3.483 ca báo cáo xuất hiện phản ứng phụ sau tiêm chủng. Tổng số ca xuất hiện phản ứng phụ đến nay là 369.631 ca, trong đó 96,4% là các phản ứng phụ thường xuất hiện sau tiêm chủng như đau cơ, đau đầu, sốt, ớn lạnh, buồn nôn. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch ghi nhận 10 ca mới nghi ngờ tử vong sau tiêm phòng, 92 ca xuất hiện phản ứng bất thường và 12 ca nghi sốc phản vệ.