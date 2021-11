WHO: “Bắc Triều Tiên vẫn đóng cửa biên giới, không cho nhập vật phẩm thiết yếu”

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 9/11, Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador cho biết Bắc Triều Tiên vẫn đóng cửa biên giới, không cho vận chuyển hàng hóa vào nước này. Các tổ chức quốc tế như WHO đang liên tục yêu cầu miền Bắc cấp phép để đưa nhu yếu phẩm vào nước này.Trước đó, trả lời phỏng vấn đài RFA ngày 7/10, Đại diện Salvador cho biết một số vật tư hỗ trợ của Liên hợp quốc được đưa vào miền Bắc thông qua cảng Nampo (tỉnh Nam Pyongan) và đang trong qua trình cách ly. Nhưng từ sau đó, không có vật phẩm nào được nhập thêm vào nước này.Theo ông Salvador, hiện nay WHO đang hợp tác với Bình Nhưỡng để hoàn tất các điều kiện cần thiết về công nghệ để nhận hỗ trợ vắc-xin COVID-19 thông qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới.Người phát ngôn COVAX ngày 9/11 trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết tổ chức này hiện đang thảo luận định kỳ với chính quyền miền Bắc về việc hỗ trợ vắc-xin và luôn sẵn sàng hỗ trợ vắc-xin khi có thể.Theo đài VOA, COVAX đã phân bổ 1,92 triệu liều vắc-xin của hãng dược AstraZeneca cho miền Bắc vào tháng 3, song việc hỗ trợ chưa thể thực hiện được do nước này chưa hoàn tất thủ tục hành chính cần thiết. Hiện nay, trên thế giới chỉ có hai nước chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 là Bắc Triều Tiên và Eritrea (châu Phi).Trong khi đó, WHO cho biết tính đến ngày 28/10, Bình Nhưỡng đã xét nghiệm COVID-19 cho tổng cộng 44.133 người, song không ghi nhận ca nhiễm nào.Từ ngày 22-28/10, có thêm 669 người làm xét nghiệm COVID-19, trong đó 98 người là bệnh nhân mắc cảm cúm, cúm mùa hoặc bệnh nhân viêm đường hô hấp nặng.