Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc vào ngày 11/11

Photo : YONHAP News

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Nghĩa trang Liên hợp quốc thuộc Công viên tưởng niệm Liên hợp quốc ở thành phố Busan vào ngày 11/11, với khẩu hiệu "Hướng về Busan" (Turn Toward Busan).Tham dự sự kiện có Thủ tướng Kim Boo-kyum, Phó Tổng thống Colombia Marta Lucia Ramirez, Tư lệnh Liên hợp quốc Paul LaCamera, Giám đốc MPVA Hwang Ki-chul, cùng quan chức ngoại giao đóng tại Hàn Quốc của 22 nước từng tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Ngoài ra, còn có hơn 40 người là các cựu binh và gia đình đến từ 7 nước tham dự theo lời mời của Chính phủ.Sự kiện sẽ được diễn ra với các trình tự gồm lễ an táng hài cốt liệt sĩ vô danh thuộc quân đội Anh, lễ tưởng niệm trước Bia tưởng niệm các liệt sĩ quân đội Liên hợp quốc đã tử trận. Ba hài cốt quân lính Anh được an táng lần này đã được khai quật tại khu vực thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) vào năm 2016 và năm 2017, nhưng chưa xác định được danh tính, chỉ xác định được quốc tịch.Vào lúc 11 giờ trưa, một hồi còi tưởng niệm sẽ được phát trên khắp thành phố Busan. Sau đó tới một phút mặc niệm, và bắn 21 phát đại bác tưởng nhớ sự hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ quân Liên hợp quốc.Ngày tưởng niệm cựu chiến binh Liên hợp quốc 11/11 được lập ra vào tháng 3/2020 căn cứ theo "Luật về tuyên dương danh dự cựu chiến binh Liên hợp quốc", trở thành ngày kỷ niệm theo pháp luật của Hàn Quốc, nhằm tưởng nhớ tới các binh lính quân đội Liên hợp quốc đã cống hiến cho hòa bình, tự do của Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên.