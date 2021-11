Thuế xăng dầu tại Hàn Quốc giảm 20% từ ngày 12/11

Photo : YONHAP News

Từ ngày 12/11, thuế xăng dầu tại Hàn Quốc sẽ giảm 20% trong vòng 6 tháng. Nếu phần thuế xăng dầu giảm được phản ánh đầy đủ vào giá tiêu dùng thì giá xăng sẽ giảm 164 won/lít, dầu diesel giảm 116 won/lít và khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) giảm 40 won/lít.Trước trình trạng giá dầu thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây, ngày 26/10 vừa qua, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Chính phủ đã quyết định giảm 20% thuế xăng dầu cho tới ngày 30/4 nhằm bình ổn giá cả và giảm gánh nặng kinh tế cho người dân.Theo cổng thông tin giá dầu Opinet của Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), tính đến 7 giờ tối ngày 10/11, giá xăng bình quân trên toàn quốc là 1.809 won (1,53 USD)/lít, tăng 124 won (7,4%) so với mức 1.685 won (1,42 USD)/lít trong ngày 12/10.Tuy nhiên, vì các trạm xăng dầu tự quyết định về giá cả nên thuế xăng dầu có thể không phản ánh 100% trong giá tiêu dùng. Ngoài ra, do thuế xăng dầu được đánh khi dầu được đưa ra khỏi nhà máy lọc dầu, nên sẽ mất khoảng một đến hai tuần để các trạm xăng dầu áp dụng mức giá bán có giảm thuế. Chính phủ đang đề nghị ngành lọc dầu hợp tác để mức giảm thuế nhanh chóng, phản ánh sớm vào giá cả, giảm gánh nặng cho người tiêu dùng.Đầu tiên, các trạm xăng dầu được doanh nghiệp lọc dầu vận hành trực tiếp và các trạm xăng dầu giá rẻ sẽ bán xăng dầu với mức giá đã được giảm thuế từ ngày 12/11. Số trạm xăng này chiếm 19,2% tổng số trạm xăng trên cả nước.Ngày 10/11, Hiệp hội trạm xăng dầu Hàn Quốc cho biết mặc dù tình hình hiện nay rất khó để giảm giá ngay lập tức do phải tiêu thụ hết hàng tồn kho nhưng phía trạm xăng sẽ quản lý lượng hàng tồn kho trước thời điểm thuế xăng dầu mới được áp dụng để đưa ra mức giá mới càng sớm càng tốt.Hiệp hội phân phối dầu khí Hàn Quốc, một tổ chức gồm 4 công ty lọc dầu và hơn 600 đại lý dầu mỏ, cũng cho biết đã yêu cầu các công ty thành viên phản ánh mức giảm thuế mới vào giá bán của trạm xăng dầu từ ngày 12/11.