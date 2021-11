Sân bay quốc tế Incheon đứng đầu châu Á về hành khách quốc tế năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 11/11 cho biết trong bối cảnh nhu cầu đi lại của hành khách quốc tế giảm mạnh do dịch COVID-19, trong năm 2020, sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc đã tiếp đón tổng cộng 11,96 triệu du khách quốc tế, đứng thứ 8 thế giới và dẫn đầu châu Á.Thứ hạng các sân bay tại châu Âu tăng lên do các nước châu Âu tương đối được du lịch tự do, đẩy thứ hạng sân bay quốc tế Incheon giảm từ vị trí thứ 5 trong năm 2019 xuống vị trí thứ 8 trong năm ngoái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sân bay quốc tế Incheon leo lên vị trí số 1 châu Á về lượng hành khách, duy trì vị trí cường quốc vận tải châu Á, vượt qua Hong Kong và Singapore, hai quốc gia cạnh tranh về vị trí trung tâm hàng không.Theo số lượng hành khách quốc tế, sân bay quốc tế Dubai đứng thứ nhất, tiếp theo là sân bay quốc tế Amsterdam (Hà Lan) và sân bay quốc tế Heathrow (London, Anh).Mặt khác, năm ngoái có 2,76 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua sân bay quốc tế Incheon, đứng thứ ba thế giới sau sân bay quốc tế Hong Kong và sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải (Trung Quốc).