3 trên 10 mặt hàng nhập khẩu của Seoul phụ thuộc hơn 80% vào một nước nhất định

Photo : YONHAP News

Chỉ 20 ngày sau khi Chính phủ Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu urê, các nhà máy sản xuất dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel trong nước đã phải dừng hoạt động. Một nhà máy sản xuất nhôm ở tỉnh Gyeonggi cũng trong tình trạng lao đao khi nguyên vật liệu trở nên khan hiếm, giá thành tăng gấp 1,5 lần so với đầu năm.Không chỉ nhôm mà giá một số mặt hàng nguyên vật liệu khác như lithium tăng gấp 4 lần, magiê tăng gấp ba lần, đất hiếm tăng gấp hai lần. Tình trạng này xảy ra do Bắc Kinh gặp trở ngại trong sản xuất vì thiếu điện và than đá, khiến sản lượng giảm, đẩy giá thành nguyên vật liệu tăng cao.Vấn đề đặt ra là Hàn Quốc đang phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu từ Trung Quốc. Điển hình như 97% urê, 100% magiê dùng để sản xuất thân ô tô, 83% lithium dùng để sản xuất pin thứ cấp, là nhập từ Trung Quốc.Nhà nghiên cứu Kim Kyung-hoon thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) phân tích rằng Trung Quốc chiếm thị phần lớn ở những lĩnh vực dù giá trị gia tăng không lớn nhưng có năng lực cạnh tranh cao về phí nhân công, hay môi trường.Hàn Quốc hiện có khoảng 3.900 mặt hàng đang phụ thuộc hơn 80% nhập khẩu vào một quốc gia nhất định, như Trung Quốc, tương đương cứ 10 mặt hàng nhập khẩu lại có ba mặt hàng phụ thuộc lớn vào một nước khác.Nếu nhập khẩu các mặt hàng này bị gián đoạn đột ngột sẽ khó tránh khỏi gây ra cú sốc lớn tới ngành công nghiệp trong nước. Các chuyên gia cho rằng Chính phủ cần cải thiện mức độ phụ thuộc nhập khẩu, như đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, nỗ lực nội địa hóa nguyên vật liệu, linh kiện.Về phần mình, các doanh nghiệp trong nước cũng nhận định bất ổn chuỗi cung ứng toàn cầu hiện tại, như cung cầu nguyên vật liệu, đang là yếu tố bất ổn lớn nhất hiện nay.