KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Theo “Dự báo kinh tế nửa cuối năm 2021” công bố ngày 11/11, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm 2022, tương tự số liệu đưa ra hồi tháng 5 vừa qua.KDI dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay đạt 4%, tăng 0,2% so với mức 3,8% đưa ra trong báo cáo tháng 5. Tốc độ tăng trưởng được phân tích là đã tăng nhẹ sau khi Chính phủ tiến hành ngân sách bổ sung lần hai quy mô lớn từ sau tháng 5.Theo KDI, kinh tế Hàn Quốc nhìn chung đã phục hồi song đang chững lại. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III chỉ tăng 0,3% so với quý trước đó. Nguyên nhân là do làn sóng lây nhiễm COVID-19 tái bùng phát và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá nguyên vật liệu leo thang. Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân tập trung vào ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đang khôi phục từ sau tháng 9.KDI nhận định nền kinh tế Hàn Quốc năm 2022 sẽ chính thức phục hồi, chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước ở lĩnh vực dịch vụ. Tiêu dùng tư nhân dự kiến tăng 3,5% trong năm nay nhờ phổ cập vắc-xin COVID-19, sau đó tăng 3,99% trong năm sau tập trung vào tiêu dùng dịch vụ.Báo cáo dự đoán kim ngạch xuất khẩu năm 2022 sẽ đạt 3,2%. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa dự kiến sẽ chỉ tăng 2,6% so với mức 8,5% của năm nay do hiệu ứng cơ sở biến mất và đà cải thiện nhu cầu tiêu dùng ở nước ngoài suy yếu.Xu hướng tăng giá nguyên vật liệu như giá dầu sẽ được khắc phục phần nào kể từ giữa năm 2022, do đó tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm 2022 dự kiến đạt 1,7%, thấp hơn mức 2,3% trong năm nay.Dự kiến số lao động có việc làm trong năm sau sẽ thấp hơn con số 360.000 người của năm nay, song có thể tăng khoảng 300.000 người nếu ngành dịch vụ phục hồi.Tuy nhiên, KDI cho rằng thành công của chính sách phòng dịch sẽ quyết định đến mức tăng trưởng kinh tế năm sau. Kế hoạch từng bước phục hồi đời sống thường nhật có thể giúp ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu dịch COVID-19 tái bùng phát, khó kiểm soát thì thị trường tuyển dụng có thể sẽ lại thu hẹp.Ngoài ra, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cho rằng tình trạng mất cân bằng nguồn cung nguyên vật liệu và gián đoạn chuỗi cung ứng có thể kéo dài, nếu tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại thì nền kinh tế Hàn Quốc cũng sẽ bị chững lại.Đặc biệt, nếu vấn đề mất cân bằng cung cầu dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel không được giải quyết sớm thì có thể ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc.Về phương hướng chính sách, KDI đánh giá dự thảo ngân sách năm sau tuy có thu hẹp so với năm nay, song vẫn sẽ tiếp tục thực thi chính sách mở rộng tài khóa.Ngoài ra, xét đến tình hình các biện pháp phòng dịch đang được nới lỏng, KDI cho rằng chính sách tài chính năm tới nên tập trung hỗ trợ chọn lọc cho tầng lớp bị thiệt hại bởi các chính sách phòng dịch của Chính phủ hơn là kích thích nền kinh tế.Cơ quan này cũng chỉ ra rằng trong trung và dài hạn, Chính phủ cần phải tích cực kiểm soát sự gia tăng nhanh chóng của nợ quốc gia.