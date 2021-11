Tổng thống Moon Jae-in tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 28, tổ chức trực tuyến vào lúc 8 giờ tối ngày 12/11.Hội nghị lần này được tiến hành với chủ đề "Khắc phục COVID-19 vì thịnh vượng của tất cả và thế hệ tương lai". Theo đó, lãnh đạo các nước sẽ thảo luận về biện pháp khắc phục khủng hoảng y tế, tăng tốc phục hồi kinh tế, hợp tác về môi trường khí hậu và phát triển bền vững.Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến thảo luận tập trung về vấn đề duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển đổi kỹ thuật số, như một phương án nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế hậu COVID-19.Trước đó, tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chuỗi cung ứng do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì tại Roma, Ý ngày 31/10 vừa qua, ông Moon từng nhấn mạnh rằng việc ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu là việc làm cấp bách nhằm phục hồi hoàn toàn nền kinh tế.Có phân tích cho rằng thông điệp của Tổng thống Moon trong hội nghị trên là nhằm bắt nhịp với động thái thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu do Washington dẫn dắt trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung.Tại Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này, Tổng thống Moon cũng có kế hoạch giải thích về những đóng góp của Hàn Quốc như tặng vắc-xin và viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực y tế để khắc phục dịch COVID-19. Ngoài ra, Tổng thống sẽ trình bày về chính sách đi đầu của Chính phủ Seoul như hỗ trợ tầng lớp yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khắc phục kinh tế, “Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc” (Korean New Deal), nỗ lực tăng cường mạng lưới an toàn xã hội.Sau cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo các nước sẽ thông qua "Kế hoạch thực hiện toàn diện Tầm nhìn 2040 Putrajaya", gồm các phương án hợp tác của APEC trong 20 năm tới.