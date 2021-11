Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhóm họp với hàng loạt quan chức ngoại giao, kinh tế Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trợ lý Ngoại trưởng Hàn Quốc Yeo Seung-bae sáng ngày 11/11 đã tiếp tân Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink tại trụ trở Bộ Ngoại giao ở Seoul.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết quan chức hai nước đã trao đổi ý kiến về mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề bán đảo Hàn Quốc cùng các vấn đề nổi cộm trong khu vực và trên thế giới.Được biết, nội dung thảo luận chính trong cuộc họp gồm vấn đề về chuỗi cung ứng, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, quan hệ Hàn-Nhật và vấn đề Trung Quốc. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ngắn gọn về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên như tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.Trợ lý Ngoại trưởng hai nước đã tái khẳng định rằng liên quân Hàn-Mỹ vững chắc là trục nòng cốt của hòa bình, thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á nói chung và thế giới nói riêng. Tiếp đó, hai bên đánh giá chân trời hợp tác giữa Seoul và Washington đang được mở rộng ra toàn cầu sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào tháng 5 vừa qua.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết hai nước đã quyết định tiếp tục tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng, cũng như hợp tác song phương Hàn-Mỹ.Buổi chiều cùng ngày, ông Kritenbrink đã đến thăm Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và nhóm họp với Điều phối viên phụ trách ngoại giao kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Lee Seong-ho.Tại cuộc gặp với Thứ trưởng Choi, ông Kritenbrink khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rất coi trọng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và bản thân ông cũng sẽ nỗ lực hết sức vì sự phát triển của liên quân hai nước và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Tiếp đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ và Điều phối viên Lee Seong-ho đã tập trung thảo luận về vấn đề an ninh kinh tế như chuỗi cung ứng. Được biết, đây là buổi hội đàm do phía Washington đề xuất.Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cùng ngày đã đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter chính thức cho biết quan chức hai nước đã thảo luận về hợp tác kinh tế Hàn-Mỹ và công tác chuẩn bị cho Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) tổ chức vào tháng 12.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ tại buổi hội đàm, quan chức hai nước đánh giá Seoul và Washington đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực đa dạng như chuỗi cung ứng, công nghệ cốt lõi, vắc-xin và biến đổi khí hậu.Sau đó, ông Kritenbrink đã có buổi hội đàm với Trợ lý Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Jeong Dae-jin, trao đổi ý kiến về quan hệ đối tác liên quan đến công nghệ cốt lõi và công nghệ mới nhằm lục tiêu thúc đẩy an ninh và thịnh vượng chung của hai nước.