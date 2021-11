Ra mắt Ủy ban an toàn vắc-xin phân tích mối liên quan giữa vắc-xin và phản ứng phụ

Photo : YONHAP News

Ủy ban an toàn vắc-xin COVID-19, một tổ chức chuyên môn tư nhân phân tích về mối liên quan giữa việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 và các phản ứng phụ, đã bắt đầu đi vào hoạt động từ 12/11.Ủy ban được ra mắt trong bối cảnh tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng vắc-xin trong nước đã đạt trên 77%, nhưng người dân vẫn có tâm lý lo lắng về các phản ứng phụ. Đây là một ủy ban tư nhân, do các chuyên gia dân sự vận hành một cách độc lập, không trực thuộc Chính phủ.Ủy ban gồm 22 chuyên gia, chủ yếu đến từ Viện Hàn lâm y học quốc gia Hàn Quốc, tổ chức học thuật hàng đầu ở lĩnh vực y học trong nước. Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiến hành xem xét tổng hợp về các trường hợp phản ứng bất thường trong và ngoài nước, tình hình nghiên cứu, để đưa ra kết luận khoa học về mối liên quan giữa vắc-xin và phản ứng bất thường.Nếu như Ủy ban chuyên môn về bồi thường thiệt hại do tiêm chủng của Chính phủ tập trung vào các trường hợp riêng lẻ, thì Ủy ban an toàn vắc-xin sẽ tập trung vào việc phân tích tổng hợp tính an toàn của vắc-xin.Mặt khác, tính tới 0 giờ ngày 12/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.368 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nặng tăng thêm 2 ca, thành 475 ca, ba ngày liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục. 81,4% dân số đã tiêm phòng ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19, 77,6% đã hoàn thành đủ mũi tiêm.Cơ quan phòng dịch nhận định kể từ sau khi chuyển đổi sang từng bước khôi phục đời sống thường nhật, tỷ lệ số ca nhiễm mới là người trên 60 tuổi và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi có chiều hướng tăng. Đặc biệt, so với các nhóm tuổi khác, tỷ lệ ca nhiễm là người cao tuổi đã tiêm phòng xong ở mức cao, dẫn tới lo ngại xảy ra lây nhiễm tập thể ở các cơ sở điều dưỡng, viện dưỡng lão.