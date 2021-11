Hệ thống điện toán hãng Jin Air bị tê liệt từ sáng 12/11

Photo : YONHAP News

Từ lúc 7 giờ sáng ngày 12/11, hệ thống dịch vụ hành khách của hãng hàng không giá rẻ Jin Air đã bị tê liệt, gây nhiều trở ngại trong quy trình làm thủ tục cho hành khách lên máy bay, xử lý hàng hóa, dịch vụ đặt vé trên mạng internet.Nhân viên của Jin Air phải tiến hành các thủ tục hành khách và hàng hóa bằng phương pháp thủ công thay vì hệ thống điện toán. Các chuyến bay của Jin Air tại sân bay trên toàn quốc từ sáng cùng ngày liên tiếp bị khởi hành chậm. Ngoài ra, chuyến bay quốc tế từ sân bay Incheon tới đảo Guam chở hơn 110 hành khách xuất phát vào lúc 9 giờ 20 phút sáng cũng bị chậm giờ.Ngày thứ Sáu vốn đông khách hơn các ngày thường do giáp cuối tuần, nên dự kiến sẽ có thêm nhiều hành khách khác của Jin Air gặp bất tiện. Trên mạng xã hội, nhiều người dân than phiền về việc làm thủ tục bị chậm trễ, tiếp tục phải chờ đợi trên máy bay.Jin Air đang vận hành hệ thống điện toán thông qua công ty nước ngoài. Sự cố lần này xảy ra do máy chủ tại nước ngoài gặp vấn đề, hiện đang được khắc phục. Hãng đã hướng dẫn về sự chậm trễ cho các hành khách chuẩn bị bay. Trên trang chủ của hãng đăng thông báo hệ thống đang được kiểm tra, không thể đặt vé trực tuyến.