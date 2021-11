Hội nghị hợp tác Cơ sở hạ tầng toàn cầu 2021 diễn ra tại Seoul vào 15-16/11

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết “Hội nghị hợp tác Cơ sở hạ tầng toàn cầu 2021” (GICC 2021) lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/11 tại thủ đô Seoul.Hội nghị hợp tác Cơ sở hạ tầng toàn cầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Sự kiện lần này sẽ gồm các hoạt động như hội nghị cấp cao, hội nghị kinh doanh song phương và cung cấp thông tin các dự án đấu thầu mới với sự tham dự của nhiều quan chức Chính phủ cấp cao của các nước.Năm ngoái, hội nghị đã phải tổ chức theo hình thức trực tuyến do đại địch. Song do Chính phủ Hàn Quốc đã chuyển sang giai đoạn "With COVID-19", từng bước khôi phục đời sống thường nhật, GICC năm nay được tổ chức theo hình thức trực tiếp đối với các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và cơ quan hữu quan trong nước, còn các đối tác nước ngoài sẽ tham dự theo hình thức trao đổi trực tuyến.Tại sự kiện lần này, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận phương án hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông qua cuộc họp cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng với 15 cơ quan từ 10 nước bao gồm Indonesia, Bangladesh, Kenya, Iraq, Ba Lan, Tanzania, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Peru.Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk cùng hai Thứ trưởng là ông Yun Seong-won và Hwang Seong-kyu sẽ lần lượt có buổi hội đàm hợp tác ngoại giao song phương về cơ sở hạ tầng với Bộ trưởng và Thứ trưởng cơ sở hạ tầng của 10 nước, nhằm mở rộng thị trường xây dựng tại nước ngoài.Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận nhằm tìm kiếm phát hiện dự án hợp tác thông qua dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), như dự án đường cao tốc từ thủ đô Nairobi tới thành phố Mombasa với Kenya, phương án hợp tác dự án xây dựng cầu sông Meghna với Bangladesh.Quan chức Bộ Địa chính và giao thông dự kiến thảo luận về phương án giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng tại nước ngoài như phát triển dự án đường sắt Jakarta - Bali và trung tâm sát hạch bằng lái xe ở thành phố Bekasi (Indonesia), phát triển cảng biển và dự án đường sắt với Iraq, sân bay mới ở thủ đô Warsaw (Ba Lan).Ngoài ra, các cuộc họp và diễn đàn hợp tác nhằm tăng cường hợp tác song phương cũng sẽ được tổ chức bên lề hội nghị. Seoul sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nhà ở với Ả-rập Xê-út để tìm kiếm phương án hợp tác.