Số bệnh nhân COVID-19 nặng duy trì trên 400 ca 10 ngày liên tiếp

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.006 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nặng là 471 ca, 10 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca.Số ca bệnh nặng đang có chiều hướng tăng, làm công suất giường bệnh cũng tăng theo. Trong một tuần qua, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 59%, tăng hơn 9% so với tuần trước đó. Công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm đạt bình quân 59% trong vòng một tuần, tăng hơn 5% so với tuần trước.Chính phủ Hàn Quốc đã ban sắc lệnh hành chính về việc nâng số giường bệnh, đảm bảo năng lực y tế đối phó với ngưỡng 7.000 ca nhiễm mới/ngày. Hiện tại, các ban ngành hữu quan cũng đang chuẩn bị để đối phó với tình huống phát sinh 10.000 ca nhiễm mới/ngày.Hệ số lây nhiễm COVID-19 đang ở mức 1,05, giảm nhẹ so với một tuần trước, nhưng vẫn lớn hơn 1, tức dịch bệnh vẫn có thể lây lan rộng. Trong số các ca nhiễm mới, tỷ lệ bệnh nhân là người đã hoàn tất tiêm chủng chiếm một nửa. Do đó, Chính phủ đang tiếp tục kêu gọi người cao tuổi, người thuộc nhóm rủi ro cao tích cực tham gia tiêm phòng mũi bổ sung.Từ tuần sau, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, toàn bộ học sinh các cấp sẽ đến trường trở lại, gây lo ngại dịch bệnh có thể lây lan rộng hơn, tập trung ở đối tượng thanh thiếu niên có tỷ lệ chưa tiêm chủng ở mức cao.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ cho những người tham gia thử nghiệm lâm sàng, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 trong nước. Những người tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba sẽ được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng, tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một và hai sẽ được công nhận là trường hợp ngoại lệ, không cần xuất trình "thẻ thông hành vắc-xin" hay giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi ra vào cơ sở tập trung đông người.