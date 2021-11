Các nội dung chính trong Hiệp ước khí hậu Glasgow

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow, Anh vào ngày 13/11 (giờ địa phương), cộng đồng quốc tế đã thông qua "Hiệp ước khí hậu Glasgow".Hiệp định mới đạt được có nội dung các nước tiếp tục nỗ lực để từng bước cắt giảm phát điện bằng than đá không có thiết bị giảm thải carbon, từng bước dừng trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch hiệu suất kém.Đây là lần đầu tiên than đá và nhiên liệu hóa thạch được đề cập trong thỏa thuận của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. So với dự thảo ban đầu thì nội dung mà các nước nhất trí đã bị giảm nhẹ đi rất nhiều do sự phản đối quyết liệt của Trung Quốc và Ấn Độ. Đặc biệt, cụm từng "dừng sử dụng điện than" đã được sửa thành "cắt giảm điện than" do Ấn Độ yêu cầu sửa lại vào phút cuối cùng.Cùng với đó, các nước nhất trí sẽ ấn định lại mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, tức Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), vào năm sau để phù hợp với mục tiêu đề ra là kìm hãm mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C. Hiện tại, Trung Quốc và Nga đang đưa ra mục tiêu cắt giảm chưa phù hợp với mục tiêu "1,5 độ C". Có phân tích chỉ ra rằng với mục tiêu giảm phát thải mà các nước trình nộp thì nhiệt độ Trái đất sẽ tăng 2,4 độ C.Ngoài ra, các nước tham gia bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc các nước giàu không giữ đúng cam kết chi 100 tỷ USD mỗi năm để ứng phó với biến đổi khí hậu, hối thúc các nước nâng thêm số tiền cho tới năm 2025. Ủy ban Liên hợp quốc sẽ báo cáo về tình hình thực hiện nội dung này vào năm sau.Bên cạnh đó, các nước nhất trí nâng gấp đôi nguồn quỹ hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với thiệt hại từ hiện tượng nóng lên toàn cầu cho tới năm 2025 so với năm 2019.Trong thời gian diễn ra COP26, hơn 100 quốc gia trong đó có Hàn Quốc đã nhất trí thông qua "Tuyên bố về sử dụng rừng và đất" với nội dung dừng phá hủy rừng, khôi phục đất cho tới năm 2030; và “Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu” với nội dung cắt giảm tối thiểu 30% lượng phát thải metan trên toàn thế giới cho tới năm 2030 so với năm 2020. Ngoài ra, hơn 40 nước bao gồm Hàn Quốc đã tham gia vào cam kết từng bước cắt giảm điện than cho tới năm 2030.