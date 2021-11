Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm phòng dịch Hàn Quốc đến Việt Nam

Photo : YONHAP News

“Hội chợ thương mại sản phẩm phòng dịch và chăm sóc sức khỏe Việt Nam” (2021 Vietnam Quarantine Products & Healthcare Expo) sẽ được diễn ra từ ngày 15-19/11 tại Trung tâm triển lãm COEX ở quận Gangnam, Seoul.Sự kiện do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc chủ trì và Trung tâm triển lãm COEX, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), Hiệp hội công nghiệp triển lãm Hàn Quốc (AKEI) đồng tổ chức. Triển lãm thương mại lần này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung của Hàn Quốc trong lĩnh vực phòng dịch và bảo hộ xuất khẩu sản phẩm tới các nước phương Nam mới như Việt Nam, nơi nhu cầu về vật tư phòng dịch gia tăng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.Triễn lãm quy tụ sản phẩm của 60 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong nước, trong đó gồm 10 mặt hàng trọng tâm trong chính sách phòng dịch phiên bản Hàn Quốc như khẩu trang, bộ kít xét nghiệm nhanh, dung dịch khử trùng tay, máy đo thân nhiệt tự động từ xa, bơm kim tiêm vắc-xin khoảng chết thấp (LDS), trạm xét nghiệm lưu động "Walking Thru", máy thở oxy, giường áp lực âm có thể di chuyển, kít xét nghiệm kiểu mới, chuẩn đoán qua hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).Doanh nghiệp tham dự sẽ được cung cấp các nội dung như chương trình chuẩn bị trước khi gia nhập thị trường bản địa, kế hoạch quảng bá trực tuyến phù hợp, hỗ trợ mở rộng kênh bán hàng, quảng bá các sản phẩm xuất sắc.