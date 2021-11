Tổng thống Moon Jae-in dự lễ đặt tên tàu FLNG khai thác mỏ khí tại Mozambique

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi ngày 15/11 đã tham dự lễ đặt tên cho tàu khai thác khí thiên nhiên hóa lỏng (FLNG) chuẩn bị rời cảng tham gia dự án khai thác mỏ khí ngoài khơi Mozambique, được tổ chức tại Công ty công nghiệp nặng Samsung ở thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang).Tổng thống Moon phát biểu việc chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng không phát thải carbon, như năng lượng tái tạo, hydro xanh, cần nhiều thời gian và sự nỗ lực. Trong hành trình đạt mục tiêu trung hòa carbon của toàn thế giới, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mà tàu FLNG sản xuất ra sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn.Tổng thống chỉ ra rằng LNG là năng lượng phát thải carbon thấp, hiệu suất phát điện cao, đang được toàn thế giới chú ý tới như một nguồn năng lượng ưu việt, có thể thay thế than đá và dầu mỏ.Tàu khai thác khí thiên nhiên hóa lỏng là một giàn khoan trên biển, đi tới các mỏ khí ở ngoài khơi để khai thác, lọc khí thiên nhiên tại đó, rồi sản xuất và trữ thành khí thiên nhiên hóa lỏng, nên còn được gọi là "cơ sở sản xuất LNG trên biển".Tàu FLNG lần này được đặt tên là "Coral-Sul", là tàu FLNG cỡ lớn được đóng thứ 4 trên thế giới, có chiều dài 43m, rộng 66m, cao 39m, quy mô lớn thứ hai trên thế giới. Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS) sở hữu 10% cổ phần của tàu FLNG này. Tàu sẽ bắt đầu sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng ngoài khơi Mozambique từ năm 2022, công suất mỗi năm 3-4 triệu tấn LNG, tương đương 8,5% lượng tiêu thụ khí thiên nhiên hóa lỏng tại Hàn Quốc trong năm (tính theo năm 2020).Trước đó, công ty công nghiệp nặng Samsung đã trúng thầu dự án đóng tàu FLNG với giá trị 2,5 tỷ USD vào tháng 6/2017. Với dự án này, tổng cộng công ty công nghiệp nặng Samsung đã đóng ba tàu FLNG, trong khi đó hãng đóng tàu và hải dương Daewoo đóng một tàu. Cả 4 tàu FLNG cỡ lớn trên toàn thế giới hiện nay đều do các hãng đóng tàu Hàn Quốc sản xuất.Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi thăm Hàn Quốc từ 14-16/11. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc sau 8 năm của Tổng thống Nuysi, và ông là lãnh đạo châu Phi đầu tiên thăm Seoul kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.