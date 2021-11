Photo : YONHAP News

Hiệp định “Khu vực an toàn du lịch” miễn cách ly sau nhập cảnh giữa Hàn Quốc và Singapore đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11. Cùng ngày, chuyến bay đầu tiên đưa du khách Singapore được miễn cách ly đã đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).Hiệp định “Khu vực an toàn du lịch” (Travel Bubble, còn gọi là "bong bóng du lịch") cho phép khách du lịch từ các nước tin cậy về phòng dịch COVID-19 có thể du lịch tự do mà không cần cách ly sau nhập cảnh. Du khách sẽ được miễn cách ly nếu đáp ứng tiêu chí là đã hoàn tất tiêm chủng hai mũi vắc-xin được 14 ngày và có kết quả âm tính với COVID-19 trong vòng 72 tiếng trước khi nhập cảnh. Hiện tại, Hàn Quốc đã ký kết hiệp định này với đảo Saipan và Singapore.Khi đặt chân đến Hàn Quốc, một số du khách Singapore bày tỏ phấn khích trước việc sẽ được khám phá, tận hưởng không khí mùa đông Hàn Quốc, trượt tuyết, cũng như thưởng thức các món ăn ngon tại Hàn Quốc.Đoàn khách du lịch Singapore cũng là đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Hàn Quốc sau một năm rưỡi, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ du khách đã được di chuyển đến khu vực xét nghiệm trong sân bay để làm thủ tục kiểm tra. Theo hiệp định, du khách chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng do phía Singapore công nhận.Đoàn du khách dự kiến sẽ tham quan các địa điểm du lịch liên quan đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, cùng tỉnh Gangwon.Ngày 16/11, Hàn Quốc tiếp tục đón đoàn du khách nước ngoài đầu tiên nhập cảnh thông qua công ty lữ hành. Dự kiến, đường bay Hàn Quốc-Singapore khứ hồi sẽ được khai thác với tần suất hai chuyến một ngày.Cũng từ ngày 15/11, người tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại Hàn Quốc có thể du lịch miễn cách ly đến Singapore nếu xuất trình chứng nhận tiêm chủng điện tử được cấp thông qua ứng dụng COOV trên điện thoại di động.