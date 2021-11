Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc lần đầu giảm trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng người nước ngoài tại địa phương 2020” do Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố ngày 16/11, tổng số người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc năm ngoái là 2.146.748 người, chiếm 4,1% dân số, giảm 69.864 người so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên số người nước ngoài cư trú trong nước giảm kể từ khi tiến hành ghi chép thống kê liên quan vào năm 2006.Năm 2006, tỷ trọng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc chiếm 1,1% dân số. Sau đó, con số này liên tục tăng và đạt 4,3% vào năm 2019, song tụt còn 4,1% trong năm ngoái.Bộ Hành chính và an toàn giải thích số lượng người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc giảm phần lớn do số lao động người nước ngoài và du học sinh nhập cảnh giảm mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát toàn thế giới.Cụ thể, trong năm 2020, người nước ngoài không có quốc tịch Hàn Quốc là 1.695.643 người, người nước ngoài đã lấy quốc tịch Hàn Quốc là 199.128 người, con cái của công dân người nước ngoài là 251.997 người.Theo khu vực, người nước ngoài cư trú nhiều nhất tại tỉnh Gyeonggi với 715.331 người, thủ đô Seoul là 443.262 người, thành phố Incheon là 138.845 người và tỉnh Nam Gyeongsang là 125.817 người.