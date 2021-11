Nguồn thu thuế tăng, cán cân tài chính 9 tháng đầu năm 2021 cải thiện mạnh

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/11 công bố số liệu cho biết tổng nguồn thu thuế trong vòng 9 tháng đầu năm nay đạt 274.500 tỷ won (233,42 tỷ USD), cao hơn 59.800 tỷ won (50,85 tỷ USD) so với một năm trước. Tiến độ thu thuế 9 tháng đầu năm đạt 87,3%, cao hơn 12,1% so với cùng kỳ năm 2020.Nhờ nền kinh tế có xu hướng hồi phục, khoản thu thuế doanh nghiệp cao hơn 15.100 tỷ won (12,84 tỷ USD), thu thuế giá trị gia tăng cao hơn 8.800 tỷ won (7,48 tỷ USD) so với một năm trước. Trong khi đó, thu thuế thu nhập cũng tăng thêm 21.800 tỷ won (18,54 tỷ USD). Các nguồn thu khác ngoài thuế đạt 22.200 tỷ won (18,88 tỷ USD), tăng 2.600 tỷ won (2,21 tỷ USD); thu nhập từ các loại quỹ đạt 145.600 tỷ won (123,79 tỷ USD), tăng 25.500 tỷ won (21,68 tỷ USD) so với một năm trước.Tổng nguồn thu thuế và các khoản thu ngoài thuế, thu nhập từ các quỹ trong vòng 9 tháng đầu năm nay đạt 442.400 tỷ won (376,13 tỷ USD), tăng 88.000 tỷ won (74,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 472.000 tỷ won (401,29 tỷ USD), tăng 37.200 tỷ won (31,63 tỷ USD). Cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) thâm hụt 29.600 tỷ won (25,17 tỷ USD), quy mô thâm hụt đã giảm đi 50.800 tỷ won (43,19 tỷ USD) so với một năm trước.Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, thâm hụt 74.700 tỷ won (63,51 tỷ USD), quy mô thâm hụt đã giảm đi 33.800 tỷ won (28,74 tỷ USD).Nợ quốc gia tính tới tháng 9 đạt 936.500 tỷ won (796,21 tỷ USD).Bộ Kế hoạch và tài chính dự báo quy mô nguồn thu thuế cả năm nay sẽ cao hơn khoảng 10.000 tỷ won (USD) so với số liệu trong dự toán ngân sách cuối cùng là 314.000 tỷ won (266,92 tỷ USD). Tuy nhiên, số liệu chính xác sẽ được xác định vào tháng 2 năm sau, sau khi quyết toán ngân sách.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Ahn Do-geol cho biết nguồn thu thuế đã được cải thiện mạnh so với dự báo trong quý III, nhưng xu hướng này dự kiến sẽ chững lại trong quý IV do thị trường tài sản ổn định, các biện pháp hỗ trợ thuế của Chính phủ, như hoãn nộp thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng cho các ngành nghề bị thiệt hại do COVID-19.