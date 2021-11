Hàn Quốc đứng thứ 4 thế giới về năng lực công nghệ vật liệu carbon

Photo : YONHAP News

Tại “Buổi báo cáo thành quả công tác tăng cường năng lực cạnh tranh vật liệu carbon” ngày 15/11, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết chỉ một năm sau khi tập trung phát triển vật liệu carbon, ngành công nghiệp đầy triển vọng trong tương lai, Hàn Quốc đã đảm bảo được 80% năng lực công nghệ so với các nước phát triển khác.Ngành công nghiệp vật liệu carbon là ngành sản xuất vật liệu siêu bền như sợi carbon, than chì nhân tạo, graphene, dùng cho ngành công nghiệp có nhu cầu nâng cao tính năng sản phẩm và tạo ra giá trị gia tăng.Thị trường vật liệu carbon toàn cầu được dự đoán là sẽ tăng trưởng bình quân 11,8% hàng năm, từ 52.000 tỷ won (44 tỷ USD) trong năm 2019 lên 176.000 tỷ won (149 tỷ USD) vào năm 2030.Hàn Quốc bắt đầu thi hành “Luật về hỗ trợ xây dựng nền tảng và phát triển công nghệ kết hợp vật liệu carbon” từ tháng 11 năm 2020.Sau hơn một năm, Hàn Quốc đã trở thành nước thứ ba trên thế giới thành công trong việc sản xuất đại trà sợi carbon, một loại nguyên vật liệu tiêu biểu, thông qua thúc đẩy dự án quốc gia quy mô lớn liên kết với nhà đầu tư tư nhân. Năng lực công nghệ của Hàn Quốc đạt 80% so với các nước phát triển trên thế giới, đứng thứ 4 sau Nhật Bản, Mỹ và Đức trong lĩnh vực sợi carbon. Năng lực công nghệ so với nước phát triển trong mảng than chì nhân tạo đạt 60%, than hoạt tính 55%, ống nano carbon (CNT) 90% và graphene 95%.Sợi carbon là vật liệu lý tưởng, chỉ nhẹ bằng một phần bốn sắt, bền gấp 10 lần, có thể làm vật liệu thay thế cho sắt dùng trong sản xuất ô tô, tuabin năng lượng gió, hàng không vũ trụ, dụng cụ thể thao. Sợi carbon không chỉ có nhu cầu ngày càng tăng mà còn nổi lên như một vật liệu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hydro và chuyển đổi năng lượng.Về mặt tạo đầu ra thị trường, Bộ đã tiến hành dự án kiểm chứng và đánh giá độ tin cậy để áp dụng vật liệu kết hợp carbon sản xuất nội địa cho ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao như bình chứa hydro, cánh quạt tuabin năng lượng gió, chế tạo tên lửa đẩy.Tại cuộc họp cùng ngày, các doanh nghiệp đã ký kết ba thoả thuận đầu tư quy mô 200 tỷ won (169,6 triệu USD), ba thỏa thuận mua sắm trị giá 200 tỷ won trong lĩnh vực năng lượng gió, pin nhiên liệu và xử lý nước. Đặc biệt, để đảm bảo và tự chủ về công nghệ nguồn vật liệu carbon, Bộ sẽ xúc tiến dự án điều tra sơ bộ về tính khả thi của dự án phát triển công nghệ kết hợp vật liệu carbon với quy mô 500 tỷ won (423,9 triệu USD).