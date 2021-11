Bộ Giáo dục đề nghị sĩ tử và gia đình hợp tác phòng dịch, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học

Photo : YONHAP News

Chỉ còn hai ngày nữa, tức vào ngày 18/11, các sĩ tử Hàn Quốc sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2022, bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Vào ngày 15/11, đề thi đã được chuyển tới 86 khu vực thi trên toàn Hàn Quốc.Đây là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai diễn ra trong mùa dịch COVID-19. Tương tự kỳ thi năm ngoái, năm nay các thí sinh dù bị mắc COVID-19, thuộc diện bị cách ly, hoặc có triệu chứng nghi nhiễm cũng vẫn có thể làm bài thi.Các thí sinh bị mắc COVID-19 sẽ làm bài thi tại 383 giường bệnh bố trí ở các bệnh viện hoặc trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, các thí sinh bị cách ly tại nhà sẽ làm bài thi tại 112 phòng thi được bố trí riêng tại 86 khu vực thi trên toàn quốc. Đặc biệt, các trạm xét nghiệm lưu động đặt tại trung tâm y tế trên toàn quốc sẽ mở cửa tới 10 giờ tối ngày 17/11, một ngày trước kỳ thi.Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhấn mạnh dù thí sinh bị kết luận mắc COVID-19 vào rạng sáng ngày thi, vẫn được bố trí để làm bài thi như bình thường. Do đó, thí sinh nào có triệu chứng nghi ngờ thì nhất định phải đi xét nghiệm ngay.Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye đề nghị tất cả các sĩ tử tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch, đảm bảo sức khỏe tốt cho bản thân cho tới ngày thi. Bà Yoo cũng đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình của sĩ tử hạn chế tới nơi tập trung đông người trong thời gian này.Kể từ sau khi Hàn Quốc chuyển sang từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ 1/11, số ca nhiễm COVID-19 là học sinh đang có chiều hướng tăng. Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 300 ca nhiễm là học sinh, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, học sinh lớp 12 đã tiêm phòng vắc-xin cũng khó có thể an tâm về tình hình sức khỏe trước kỳ thi quan trọng.Một tuần trước ngày thi, tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc đã chuyển sang giảng dạy trực tuyến. Một số trường trung học cơ sở được bố trí thành địa điểm thi cũng chuyển sang giảng dạy từ xa.Mặt khác, Bộ Giáo dục đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình của các thí sinh hạn chế tập trung trước cổng địa điểm thi tuyển sinh đại học, tránh để dịch bệnh lây lan.