Lợi nhuận ròng lũy kế quý III của các ngân hàng Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 16/11 công bố lợi nhuận ròng lũy kế quý III năm nay của các ngân hàng trong nước đạt 15.500 tỷ won (13,14 tỷ USD), mức cao kỷ lục xét theo lũy kế quý III.Lợi nhuận ròng riêng trong quý III của các ngân hàng đạt 4.600 tỷ won (3,9 tỷ USD), tăng 1.100 tỷ won (0,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, lợi nhuận từ lãi quý III đạt 11.600 tỷ won (9,83 tỷ USD), tăng 1.300 tỷ won (1,1 tỷ USD). Từ quý II/2018, lợi nhuận từ lãi của các ngân hàng đã 14 quý liên tiếp đạt ở ngưỡng 10.000 tỷ won. Xu hướng tăng được phân tích là nhờ lợi nhuận từ lãi cho vay doanh nghiệp, hộ gia đình tăng, biên lãi ròng (Net Interest Margin) đạt 1,44%, tăng 0,04%.Lợi nhuận khác ngoài lãi đạt 1.200 tỷ won (1,02 tỷ USD), giảm 600 tỷ won (508,7 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.Cơ quan Giám sát tài chính đánh giá tính lành mạnh tài sản của các ngân hàng vẫn đang duy trì ở mức tốt, được phân tích là nhờ hiệu quả từ việc các ngân hàng mở rộng quỹ dự phòng quy mô lớn sau khi bùng phát dịch COVID-19 vào năm ngoái.Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) của các ngân hàng trong quý III đạt 0,56%, tỷ số lợi nhuận trên vốn (ROE) là 7,36%, lần lượt tăng 0,09% và 1,07% so với một năm trước.