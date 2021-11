Photo : YONHAP News

Nhóm an ninh quốc phòng thuộc Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) ngày 16/11 công bố "Chỉ số liêm chính quốc phòng của Chính phủ năm 2020" (Government Defense Integrity Index, GDI), đánh giá về mức độ rủi ro tham nhũng của cơ quan quốc phòng 85 nước trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc được 59 điểm trên thang điểm 100 điểm, xếp hạng C, đồng hạng 18 trong số 85 nước.Chỉ số này đánh giá về sự tồn tại, hiệu quả, thực thi về mặt chế độ đối với 5 lĩnh vực quốc phòng có rủi ro tham nhũng lớn là tài chính, tác chiến, nhân sự, chính trị và mua sắm.New Zealand được 85 điểm, là nước duy nhất được xếp hạng A, tức rủi ro tham nhũng rất thấp. Nhóm B gồm 8 nước có rủi ro tham nhũng thấp thứ hai như Anh, Na Uy, Bỉ, Đức. Các nước có mức độ rủi ro tham nhũng trung bình (xếp hạng C) gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển, Australia. Nước có rủi ro tham nhũng cao nhất là Sudan (5 điểm).Hàn Quốc được 79 điểm ở lĩnh vực nhân sự, 75 điểm ở lĩnh vực chính trị (xếp hạng B, rủi ro tham nhũng thấp), nhưng được 62 điểm (hạng C, rủi ro trung bình) ở lĩnh vực mua sắm quốc phòng, và 13 điểm (xếp hạng F, rủi ro tham nhũng rất cao) ở lĩnh vực tác chiến.Tổ chức Minh bạch quốc tế bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của quy trình giám sát bên ngoài của Chính phủ Seoul, đánh giá sự cạnh tranh công khai của Hàn Quốc vẫn còn rất hạn chế, tố giác nội bộ chưa được ưu tiên, và tác chiến quân sự vẫn còn có rủi ro tham nhũng rất cao.Tuy nhiên, tổ chức này cũng giải thích phần lớn quốc gia đều bị điểm thấp ở lĩnh vực tác chiến quân sự. Do đó, các nước cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra trong quá trình tác chiến quân sự, ngăn ngừa lãng phí nhân lực, chi phí và thất bại trong quá trình can thiệp vào các khu vực tranh chấp quốc tế trong thời gian tới.Tổng thư ký Tổ chức Minh bạch Hàn Quốc You Han-Beom đánh giá Hàn Quốc đang cải thiện chế độ, hệ thống, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề không được công bố với lý do bảo mật, an ninh, nên Seoul cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao tính minh bạch, mở cửa trong thời gian tới.