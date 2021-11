Lãnh đạo Mỹ-Trung nhất trí thiết lập biện pháp an toàn phòng tránh xung đột

Photo : YONHAP News

Ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 10 tháng kể từ sau khi ông Biden nhậm chức. Lãnh đạo hai cường quốc đã họp liên tục không nghỉ trong hơn 3 tiếng, trao đổi về nhiều vấn đề như ngoại giao, an ninh, kinh tế và nhân quyền.Lãnh đạo Mỹ -Trung thể hiện sự bất đồng ý kiến sâu sắc xoay quanh vấn đề Đài Loan, nhân quyền tại Khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng, và cả về vấn đề lợi ích kinh tế.Tuy nhiên, hai bên đồng tình rằng tình hình hiện tại chỉ là sự cạnh tranh giữa hai cường quốc.Tổng thống Biden phát biểu trách nhiệm của nhà lãnh đạo hai nước là phải kiểm soát tình hình, không để sự cạnh tranh trực tiếp và đơn thuần biến thành mâu thuẫn. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington phải tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo hòa bình, quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết lãnh đạo hai nước đã hình thành sự đồng thuận về việc cần thiết đối thoại, vì sự ổn định chiến lược. Ông Sullivan nói hai bên sẽ thiết lập "hàng rào bảo vệ" cho cạnh tranh song phương ở nhiều cấp độ, đảm bảo ngăn chặn mọi khả năng xung đột.Quan chức Mỹ cho biết nhà lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông nhấn mạnh trao đổi giữa Washington và Bắc Kinh đóng vai trò rất quan trọng hướng tới giải tỏa tình trạng bế tắc hiện nay do Bình Nhưỡng liên tiếp có động thái phóng thử nghiệm tên lửa, và rằng Mỹ luôn sẵn sàng can thiệp ngoại giao một cách thiện chí.Cố vấn Sullivan từ chối đưa ra bình luận về chủ đề "tẩy chay" Thế vận hội Bắc Kinh, cho biết nhà lãnh đạo hai nước đã không thảo luận về vấn đề này. Trước đó có nhiều thông tin truyền thông cho rằng Washington đang xem xét việc không cử phái đoàn đại diện Chính phủ tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm sau.Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ nhóm họp tại Washington vào ngày 17/11 (giờ địa phương), dự kiến trao đổi về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và chiến lược với Trung Quốc.