Hàn Quốc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vắc-xin COVID-19 bổ sung ở người cao tuổi

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 17/11, Hàn Quốc ghi nhận 3.187 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 3.163 ca phát sinh trong cộng đồng và 24 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm quay lại ngưỡng trên 3.000 kể từ ngày 25/9 với 3.270 ca.Số ca nhiễm tăng trên cả nước đặc biệt là thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Cụ thể, thủ đô Seoul phát sinh 1.432 ca, tỉnh Gyeonggi 956 ca và thành phố Incheon 157 ca, chiếm 80,5% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Đây cũng là số ca nhiễm cao kỷ lục tại thủ đô Seoul.Thêm 21 người thiệt mạng do COVID-19 trong ngày 16/11. Kể từ khi Hàn Quốc triển khai “With COVID-19”, tức "Sống chung với COVID-19", trừ ngày đầu tiên (1/11), số ca tử vong do COVID-19 liên tục ở ngưỡng hai chữ số.Tỷ lệ số ca nhiễm là người cao tuổi tăng tỷ lệ thuận với số ca tử vong. Số ca nhiễm COVID-19 ở người trên 60 tuổi trong một tháng trước rơi vào khoảng 17-18%, đến nay đã gấp đôi tăng lên thành 35-36%.Số ca bệnh nặng là 522 ca, tăng 27 ca so với một ngày trước đó, cao kỷ lục từ khi dịch bùng phát.Tính đến 5 giờ chiều ngày 16/11, 704 giường đã được sử dụng trên tổng số 1.127 giường cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc, công suất đạt 62,6%, 402 giường bệnh có thể sử dụng ngay.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại thủ đô Seoul vượt 80%, trong số hơn 345 giường chỉ còn trống 67 giường; tại thành phố Incheon là 74,7% số giường cho bệnh nhân nặng đang sử dụng, chỉ còn trống 20 giường; con số này ở tỉnh Gyeonggi là 72,2% và 73 giường. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận đạt khoảng 76,4%.Trước tình hình tỷ lệ số ca nhiễm bệnh nặng và tử vong ở người trên 60 tuổi chiếm 82% và 97%, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm khoảng cách mũi tiêm bổ sung từ 6 tháng sau mũi tiêm thứ hai xuống còn 4 tháng đối với người trên 60 tuổi và bệnh nhân tại bệnh viện điều dưỡng, 5 tháng đối với nhóm trên 50 tuổi.Việc rút ngắn khoảng cách mũi tiêm thứ ba tập trung vào người cao tuổi là nhằm đối phó với tình trạng xuất hiện nhiều ca bệnh ở người đã hoàn tất tiêm chủng.