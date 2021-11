Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định sứ mệnh toàn dân phải để lại cho thế hệ sau một tương lai tốt đẹp hơn

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum ngày 17/11 đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Liệt sĩ yêu nước lần thứ 82 được tổ chức tại Bảo tàng độc lập ở thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước. Do đó, tất cả người dân Hàn Quốc có sứ mệnh phải truyền lại cho thế hệ mai sau một tương lai tốt đẹp hơn.Thủ tướng giải thích "một tương lai tốt đẹp hơn" cho thế hệ mai sau chính là một thế giới nhân văn, không có sự phân hóa về kinh tế và xã hội, nơi mọi người dân đều có một cuộc sống ấm no, được hưởng giáo dục bình đẳng, có việc làm và đầy đủ phúc lợi.Ngoài ra, đó phải là một thế giới đảm bảo được ước mơ tương lai cho trẻ thơ, việc làm cho thanh niên, cuộc sống tuổi già an toàn và khỏe mạnh cho người cao tuổi, tất cả người dân đều có thể sống hạnh phúc chỉ cần làm việc chăm chỉ, một thế giới nơi tất cả đều tôn trọng lẫn nhau, không có sự phân biệt.Thủ tướng cho biết vào dịp Quốc khánh vừa qua, hài cốt của tướng quân Hong Beom-do, vị anh hùng quân độc lập từng chỉ huy trận đánh Bongodong (1920), đã được đưa từ Kazakhstan về an nghỉ tại quê hương. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đảm bảo đãi ngộ người có công trong phong trào độc lập và gia quyến.