Người dân Hàn Quốc cảm thấy xa cách hơn với các mối quan hệ xã hội trong mùa dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Sau gần hai năm bùng phát dịch COVID-19, nhiều người dân Hàn Quốc cho biết cảm thấy xa cách hơn với hầu hết các mối quan hệ xã hội, trừ gia đình. Cứ 4 người lại có một người trả lời rằng điều kiện sinh hoạt chung đã trở nên tồi tệ hơn so với hai năm trước.Theo kết quả khảo sát xã hội năm 2021 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 17/11, 12,9% người dân được hỏi cho biết họ cảm thấy quan hệ gia đình trở nên gần gũi hơn trong mùa dịch COVID-19, cao hơn số câu trả lời cảm thấy trở nên xa cách với gia đình.Ngược lại, có hơn 35% trả lời cảm thấy xa cách hơn với hàng xóm hay bạn bè thân thiết. Tỷ lệ người dân trả lời cảm thấy xa cách với các mối quan hệ liên quan tới sở thích, hội nhóm tôn giáo cũng cao hơn tỷ lệ câu trả lời cảm thấy không có sự thay đổi gì.Do dịch COVID-19, chi tiêu mua thực phẩm để nấu ăn tại nhà chiếm gần 60% tổng chi tiêu của người dân, tiếp theo là chi phí mua khẩu trang, nước khử trùng tay và chi tiêu cho các hoạt động giải trí tại nhà.Sự thay đổi này được phân tích là do người dân chuyển sang làm việc tại nhà, học tập trực tuyến trong mùa dịch COVID-19. 16,6% trả lời đã chuyển sang làm việc tại nhà trong thời gian bùng dịch, 92% cho biết phải chuyển sang học tập trực tuyến.Các hoạt động giải trí, tụ tập, du lịch trong nước và quốc tế đều giảm mạnh so với hai năm trước, trong khi tỷ lệ xem các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao giảm chỉ còn bằng một phần ba.25% số người được hỏi cảm thấy điều kiện sinh hoạt chung đã trở nên tồi tệ hơn so với hai năm trước. Tỷ lệ này tăng gấp gần ba lần so với kết quả khảo sát thực hiện cách đây hai năm.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỷ lệ người dân trả lời thu nhập bị giảm, nợ tăng cũng cao hơn với cách đây hai năm. Người dân lựa chọn cắt giảm chi phí ăn uống bên ngoài nếu tình hình tài chính kém đi, sau đó tới cắt giảm chi phí mua sắm quần áo và thực phẩm.Ngoài ra, cứ 10 người lại có 7 người trả lời đang chuẩn bị trước cho cuộc sống tuổi già, trong đó phần lớn cho biết đã lựa chọn quỹ lương hưu quốc gia.